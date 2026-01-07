La mega jornada de miércoles de Premier League dejó una mala noticia para la Selección Argentina: Dibu Martínez tuvo que dejar la cancha en el entretiempo en el partido de Aston Villa ante Crystal Palace, lo que despertó la preocupación tanto de los Villanos como en el seno de la Scaloneta. El arquero campeón del mundo fue reemplazado en el entretiempo por Marco Bizot, y se lo vio dirigirse al banco de suplentes en el complemento con hielo en uno de sus gemelos.

Después de un primer tiempo en el que destacó atajando de gran manera la situación más clara de Crystal Palace en esos 45 minutos, la ausencia de Dibu sorprendió a la hora de comenzar el complemento. Más tarde, al aparecer en el banco con una bolsa de hielo sobre su gemelo izquierdo, las dudas se disiparon. Ahora resta esperar para conocer el diagnóstico del guardameta marplatense de 33 años, quien podría perderse los duelos venideros de Premier League y Champions League.

La última vez que Martínez se había perdido un partido para Aston Villa fue el pasado 3 de diciembre, cuando en la previa del choque ante Brighton tuvo una molestia en el calentamiento. En aquella ocasión su equipo ganó 4-3, en un choque correspondiente a la fecha 14 de la liga inglesa. En el día de hoy, los Villanos se fueron de Selhurst Park con una igualdad 0-0 ante Crystal Palace y, con la igualdad del Manchester City ante Brighton, se mantienen en el tercer lugar.