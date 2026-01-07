El presidente Javier Milei recibirá este jueves por la mañana en la Casa Rosada a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en una reunión que busca fortalecer la relación entre Argentina y uno de los referentes conservadores de Europa. El encuentro fue confirmado por fuentes oficiales y se da en medio de una agenda internacional activa en la Casa Rosada.

Aunque no se difundieron detalles oficiales de los temas a tratar, en Balcarce 50 anticipan que uno de los puntos principales será la situación en Venezuela. La crisis política y humanitaria en ese país, tras la intervención de Estados Unidos y la detención de Nicolás Maduro, ha sido foco de atención internacional y se espera que sea parte clave de la conversación entre ambos líderes.

Milei y Díaz Ayuso ya se conocen de encuentros previos en Madrid, donde reforzaron afinidades ideológicas y políticas. Ayuso es una figura destacada del Partido Popular español y ha sido crítica del chavismo, mientras que el presidente argentino ha mostrado posturas alineadas con Estados Unidos y sectores conservadores en geopolítica.

Desde el Gobierno argentino han planteado que llamar a elecciones en Venezuela en este momento es “un delirio”, señalando que aún existen estructuras de poder ligadas al régimen anterior y que esto complica cualquier proceso electoral inmediato. Ese enfoque probablemente será parte de la discusión en la Casa Rosada.

La visita de Díaz Ayuso coincide con una etapa de encuentros diplomáticos en Buenos Aires, y se espera que el diálogo no se agote en Venezuela, sino que también incluya aspectos de cooperación política y económica entre Argentina y actores europeos con posicionamientos afines.