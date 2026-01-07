Uno de los futbolístas más polémicos de los últimos años del fútbol argentino volvió a la escena con deseos de volver. Ricardo Centurión expresó su deseo de retornar a Argentina y habló de su pasado en Boca. El delantero busca club tras desvincularse de Oriente Petrolero de Bolivia y dio una entrevista en la que expresó que busca revancha en Argentina, además de repasar sus mejores momentos y dejar una polémica frase sugiriendo que Daniel Angelici intercedió para que no fuera convocado al Mundial 2018.

El recorrido de Centurión estuvo marcado siempre por su habilidad, pero también por sus excesos fuera de la cancha. Su paso por Europa, en el Genoa de la Serie A, no fue exitoso, pero en su retorno al fútbol argentino supo conquistar títulos tanto en sus dos ciclos en Racing como en su periplo en Boca, donde su nivel lo llevó a ser considerado por Jorge Sampaoli para la Selección Argentina.

En ese período, la Selección Argentina atravesaba un momento de incertidumbre, con el reciente arribo de Claudio Tapia a la AFA después de estar intervenida. En aquel momento turbulento que atravesaba la albiceleste, poco antes del Mundial de Rusia 2018, Centurión aseguró haber estado muy cerca de integrar la lista para la Copa del Mundo y le apuntó a Angelici como la razón por la que no estuvo entre los convocados al Mundial de Rusia.

“Uno de los dolores que tengo es no haber ido al Mundial 2018, porque estaba prácticamente adentro. Un Mundial no lo juega cualquiera, es algo increíble. Me sacaron, seguramente. De Boca me voy mal con el presidente (Angelici). Le mandé una carta por Instagram y ahí le erré. No conozco tanto, pero no me meto en el poder. Ya está, fue así”, declaró en una nota con Fútbol Continental.

Centurión quiere volver al fútbol argentino

Respecto a su futuro, Centu aseguró que su objetivo es volver a Argentina para estar con su familia y no se muestra exigente: está dispuesto a jugar en cualquier categoría para demostrar que puede volver a ser el jugador que supo ser. “La idea que tengo es volver para estar cerca de mi hija, de mi familia, demostrarme a mí mismo y a los que no me tienen confianza que soy el de antes. Tuve un periodo malo en mi vida, pero no tengo ninguna vergüenza”, afirmó.

Por último, el extremo dejó en claro que su propuesta futbolística cambió y que hoy es un jugador más inteligente dentro del campo: “Quiero demostrar en el fútbol argentino que mi fútbol es otro. Se van a sorprender del fútbol que tengo ahora porque soy más pensante, leo las jugadas antes. A mí no se me cae ningún anillo si tengo que jugar en la B Nacional para hacer méritos y hacerme ver”, concluyó.