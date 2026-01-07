En medio de un proceso judicial y personal que todavía la atraviesa por completo, Romina Gaetani volvió a hablar de la violencia que denunció haber sufrido por parte de Luis Cavanagh. Sus palabras, leídas por su amiga María Fernanda Callejón, mostraron el costado más crudo de lo que está viviendo: dolor, culpa, confusión y la difícil tarea de seguir adelante mientras todo se vuelve público.

En el mensaje que envió al programa, Romina Gaetani agradeció el acompañamiento y describió con honestidad cómo se siente. Dijo: “Quiero contarles que estoy rota. Mi cabeza aún no encuentra las palabras para procesar todo, para llegar a entender cómo me dejé poner las manos encima”. Y agregó que el daño no empezó de un día para el otro, sino que fue creciendo con el tiempo: “Antes era verbal… Hechos de violencia, sobre todo verbales, que uno va calando, hasta que me redujo y me volvió chiquita".

Luego, Romina Gaetani profundizó en lo que significó reconocer el vínculo violento y enfrentarlo ante la Justicia. Lo expresó así: “Lo que ya sabemos, pero a veces nos toca vivirlo y no lo podemos ver, porque aún lo amo y sufro por eso. Fue desintegrando mi autoestima. No era la primera vez que revisaba mi celular. Me controlaba. Manipulaciones. Hechos irreproducibles que ayer declaré en su totalidad con lujo de detalles en mi pericia psiquiátrica”.

A partir de ese relato, su entorno confirmó que decidió pedir una perimetral y el botón de pánico, medidas que en un principio había preferido evitar. La decisión llegó después de declarar, someterse a pericias y tomar dimensión del riesgo y de la necesidad de contar con protección.

Al mismo tiempo, Romina debió continuar con compromisos laborales ya pactados. Actuó con La Bomba de Tiempo y, según contaron, lo hizo con el peso del proceso encima y el juicio social que suele recaer sobre las víctimas: qué hacen, cómo hablan, cómo se muestran. Se remarcó que trabajar no significa minimizar lo ocurrido, sino seguir adelante aun cuando la vida personal está sacudida.

Durante el programa, también se analizó cómo influyen los estereotipos sobre qué “debería” ser una víctima y la dificultad extra cuando la mujer es pública, exitosa o independiente. Incluso se aclaró que su interpretación de “Malo” no fue un mensaje encubierto, sino una elección artística previa.

El testimonio de Romina Gaetani vuelve a poner sobre la mesa algo central: el proceso es largo, doloroso y lleno de contradicciones, especialmente cuando todavía hay sentimientos en juego. Entre la denuncia, la exposición y la necesidad de protección, su pedido suena claro: comprensión, respeto y acompañamiento para atravesar una etapa que está lejos de haber terminado.