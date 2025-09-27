En Isla Maciel, San Telmo superó a Gimnasia de Jujuy por 3-2 en el duelo correspondiente a la 33ª fecha de la Primera Nacional, que entra en etapa de definición en la fase regular.

El gol del finde semana se dio en un atractivo cotejo donde no fue un delantero el héroe, sino el arquero local Joaquín Enrico, quien ayudado por el viento clavó un golazo de arco a arco.

La tarde lluviosa y con viento regaló el primer tanto a los 24 minutos, cuando el Candombero se puso en ventaja por intermedio de Nicolás Morro, y a la jugada siguiente llegó el saque largo de Enrico que, ayudado por el viento tomó más velocidad, picó fuera del área y enfrente del arquero Milton Álvarez para meterse dentro del arco y desatar la locura de los hinchas locales.

En el complemento, más precisamente a los 7 minutos de juego, Sebastián Cocimano puso el tercero para los dueños de casa. Los jujeños reaccionaron por intermedio del ingresado Diego López a los 21 y Alejandro Quintana a los 23 para achicar la distancia.

San Telmo sumó tres puntos que lo mantienen en la zona media del Grupo B con 41 puntos, pero lejos de Temperley que tiene 51 y es el último clasificado hasta el momento para el Reducido. A falta de dos fechas para culminar la fase regular, Gimnasia de Jujuy quedó con 54, y en la pelea de los clasificados, en la cuarta colocación.

Recordado arco a arco

Uno de los goles de arco a arco más reproducidos de la historia ha sido el del uruguayo Daniel Francovig, arquero del Táchira de Venezuela, a Luis Islas de Independiente.

El partido del año 1987 por la Copa Libertadores, en la ciudad de San Cristobal también llovía y el golero sacó un remate bien parecido a lo vivido en cancha de San Telmo esta misma tarde. Su actuación sirvió para la victoria local también por 3 a 2, aunque la revancha, el Rojo lo goleó 5 a 0 y marcó su adiós de la competencia internacional.