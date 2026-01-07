Hay regresos que no necesitan demasiadas explicaciones. Radamel Falcao García anunció su vuelta a Millonarios y el fútbol colombiano se prepara para vivir un momento cargado de simbolismo. A semanas de cumplir 40 años, el Tigre eligió volver al club de sus amores para encarar lo que todo indica será el último baile de una carrera extraordinaria.

La confirmación llegó a través de una publicación tan sencilla como potente. “He is back”, escribió Millonarios en sus redes sociales, acompañado por un video con imágenes del delantero y la frase que lo dijo todo: “Un último baile”. El mensaje rápidamente recorrió el continente y despertó la emoción de los hinchas bogotanos.

Falcao ya había tenido un primer paso por el club a mediados de 2024, pero se marchó seis meses después tras no llegar a un acuerdo para renovar su contrato y sin poder cumplir el sueño de consagrarse campeón en Colombia. Desde entonces permanecía sin equipo, mientras se multiplicaban los rumores sobre posibles destinos en Argentina y Estados Unidos.

Finalmente, la historia volvió al punto de partida. El Tigre regresa a Millonarios, el club del que es hincha y donde buscará cerrar su carrera dentro del fútbol profesional. El contexto no es menor: el equipo se prepara para disputar en marzo la primera fase de la Copa Sudamericana, un torneo que podría darle a Falcao la despedida competitiva que su trayectoria merece.

Surgido de River Plate, donde debutó como profesional en 2005, Falcao construyó una carrera brillante en Europa. Porto, Atlético de Madrid, Mónaco, Chelsea y Manchester United fueron algunas de las camisetas que vistió, convirtiéndose en uno de los delanteros más temidos de su generación y en el máximo goleador histórico de la selección colombiana.

El concepto de “último baile”, popularizado en el deporte por aquella temporada final de Michael Jordan en los Chicago Bulls, encuentra en Falcao una traducción perfecta al fútbol. Experiencia, jerarquía y una historia que busca cerrarse donde todo late más fuerte: en casa.