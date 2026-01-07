No entienden nada, o no quieren entender. Mientras la Patagonia atraviesa uno de los momentos más críticos por los incendios forestales, un turista fue sorprendido haciendo fuego en el parque municipal Llao Llao, en Bariloche, como si nada pasara.La situación generó indignación inmediata. Los agentes advirtieron en el lugar que las condiciones climáticas extremas, sumadas a los incendios activos en la región, especialmente en Puerto Patriada, obligan a extremar cuidados y a cumplir sin excepciones la normativa vigente.

El hecho ocurrió este martes al mediodía, en el sector del puente del arroyo Angostura. Allí, efectivos de la Policía de Río Negro detectaron a un hombre que, junto a su familia, utilizaba un recipiente tipo “chulengo” para cocinar, pese a que rige una prohibición absoluta de hacer fuego al aire libre.

Según la información oficial, el fuego se realizaba en un chulengo descubierto, uno de los métodos más riesgosos en este contexto. Tras la intervención policial, se procedió a labrar el acta de infracción correspondiente. El turista manifestó desconocer la prohibición y apagó el fuego de manera inmediata.

Más tarde, alrededor de las 15.15, personal de guardaparques se hizo presente en el lugar, identificó a las personas involucradas y completó la infracción administrativa. El hombre tiene 41 años y se encontraba de visita en Bariloche junto a su familia.

El procedimiento se dio en el marco de controles reforzados que se llevan adelante en toda la Patagonia, ante las altas temperaturas, la sequedad del ambiente y el riesgo extremo de incendios forestales. Desde los organismos provinciales fueron claros: la prohibición alcanza a cualquier tipo de fuego, sin excepciones.