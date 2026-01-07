La Cámara Federal de Casación Penal rechazó el pedido de Cristina Fernández de Kirchner para que sus apelaciones sean tratadas durante la feria judicial de enero, una decisión que mantiene sin cambios las condiciones de su prisión domiciliaria y las restricciones sobre su régimen de visitas, al menos hasta febrero.

La resolución fue tomada por la sala de feria del máximo tribunal penal, integrada por Ángela Ledesma, Guillermo Yacobucci y Mariano Borinsky. En el voto mayoritario, Ledesma y Yacobucci consideraron que el planteo de la defensa no reúne las condiciones excepcionales necesarias para ser analizado durante el receso judicial y que no se demostró una urgencia concreta que justificara adelantar el tratamiento del caso.

Con esta decisión, siguen vigentes las medidas dispuestas por el Tribunal Oral Federal 2, que establecen límites precisos a las visitas que puede recibir la ex presidenta. Entre las restricciones se encuentran la cantidad de personas autorizadas a ingresar, la duración de los encuentros, la frecuencia semanal y la obligación de pedir permiso judicial previo para quienes no formen parte de una lista habilitada. Las condiciones alcanzan tanto a las visitas personales como a la organización de reuniones dentro del domicilio.

También se mantiene el límite de dos horas diarias para el acceso a la terraza del edificio, una de las pautas fijadas por el tribunal oral y cuestionadas por la defensa en sus presentaciones ante Casación.

Cristina Fernández de Kirchner volvió recientemente a su domicilio de la calle San José 1111, luego de recibir el alta médica tras una internación por apendicitis. La ex mandataria cumple prisión domiciliaria con monitoreo electrónico, como parte de la condena a seis años de prisión por administración fraudulenta en la causa conocida como Vialidad, fallo que aún se encuentra en proceso de revisión judicial.