Sorpresa en Singapur: Colapinto mejora su posición tras la descalificación de dos pilotos

A veces, la suerte también juega su propia carrera. Y esta vez, Franco Colapinto recibió una mano inesperada antes del Gran Premio de Singapur. Tras una jornada de clasificación sin brillo, donde había quedado en la posición 18, el argentino amaneció con una buena noticia: dos rivales fueron descalificados por irregularidades técnicas y eso le permitió ganar posiciones en la parrilla.

La FIA confirmó la exclusión de Alex Albon y Carlos Sainz, pilotos de Williams Racing, luego de detectar modificaciones fuera de los límites permitidos en los alerones traseros de sus monoplazas. Según el delegado técnico Jo Bauer, las piezas superaban el máximo reglamentario de 85 mm de apertura cuando el DRS estaba activado, infringiendo el Artículo 3.10.10 g del reglamento técnico.

La sanción alteró por completo la grilla de partida y benefició directamente a Colapinto, que largará 16° con su Alpine, mientras que su compañero Pierre Gasly lo hará desde el 18°. Una mejora inesperada que abre una puerta en un circuito donde los errores ajenos y la estrategia pueden cambiarlo todo.

Para el equipo francés, que venía de un sábado complicado, el ascenso del argentino representa un pequeño alivio. En un trazado tan exigente como Marina Bay, donde el desgaste y la concentración son claves, Colapinto buscará aprovechar cualquier oportunidad para sumar puntos y seguir afirmándose en la máxima categoría.