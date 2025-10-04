Gimnasia venció a Sarmiento y sigue firme en la pelea por la permanencia

Gimnasia La Plata logró un triunfo importante en Junín al vencer 1 a 0 a Sarmiento, en un encuentro correspondiente a la 11° fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2025, que tuvo como eje la lucha por la permanencia.

El único gol del partido llegó a los 46 minutos del primer tiempo, cuando Marcelo Torres convirtió un penal sancionado tras revisión del VAR por una mano de Facundo Roncaglia dentro del área. Torres definió cruzado y rasante, logrando que Gimnasia se pusiera en ventaja antes del entretiempo.

En la segunda mitad, Sarmiento tuvo la oportunidad de empatar mediante un penal, pero Iván Morales vio frustrado su remate gracias a una gran atajada de Nelson Insfrán, quien se convirtió en una de las figuras del partido y aseguró los tres puntos para el Lobo.

Con este resultado, Gimnasia alcanzó 13 puntos en la Zona B y se alejó de la zona de descenso por tabla anual, mientras que Sarmiento quedó con 12 unidades y perdió la chance de acercarse a los puestos de clasificación.

En la próxima fecha, Gimnasia recibirá a Talleres de Córdoba el sábado a las 16:45, mientras que Sarmiento visitará a River el domingo a las 19:15.