Tras días de intensos trabajos en ocho focos de incendio en Neuquén, las autoridades confirmaron que el fuego en Valle Magdalena ya fue extinguido. Desde el sábado se desarrollaba un dispositivo con tres aeronaves de ala fija y un helicóptero, en coordinación con la Administración de Parques Nacionales, en la zona afectada.

El sector estuvo bajo monitoreo técnico constante, con evaluación permanente de su evolución y ya que era de difícil acceso, dos cuadrillas debieron ser transportadas en helicóptero.

Durante la noche del sábado, la Secretaría de Emergencias y Gestión del Riesgo confirmó que el foco estaba extinguido. Además, el personal técnico del Sistema Provincial de Manejo del Fuego (SPMF), determinó que el foco ígneo se produjo a partir del impacto de un rayo, que partió un árbol y dio inicio al fuego.

Afortunadamente es uno de los focos que lograron extinguir, mientras se sigue trabajando en otros incendios en la provincia. Se estima que afectó una superficie de 20x20 metros. Ya se encuentra habilitado el uso público y el ingreso al Lago Tromen.

En el lugar trabajaron 10 brigadistas del ICE Centro y 5 brigadistas del Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF), con apoyo de medios aéreos del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) y del SPMF.

"El trabajo técnico y operativo permitió establecer el origen del siniestro y asegurar la zona, reafirmando la importancia del monitoreo y la respuesta temprana ante este tipo de eventos", manifestaron.

Se cree que la mayoría de los actuales incendios fueron provocados por tormentas eléctricas, ya que desde noviembre se contabilizaron 52 incendios forestales, la mayoría de ellos originados por actividad eléctrica.

Los demás incendios que se habían registrado fueron: