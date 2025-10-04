Russell hizo la pole en Singapur, Colapinto partirá 18°

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) Quedó eliminado de la Q1 y partirá en el puesto 18 en el Gran Premio de Singapur, que se correrá desde las 0 am del domingo. George Russell dio al sorpresa, y con su Mercedes se quedó con la Pole.

Franco había mejorado en la tercera práctica con relación a las dos sesiones del viernes, y en la clasificación, hizo un tiempo de 1:30.982 que le permitió superar a Esteban Ocon de Haas (1:30.989) y a su compañero Pierre Gasly, quien largará último tras marcar 1:31.261, el francés sufrió problemas sobre el cierre y el argentino no pudo completar su última vuelta rápida.

En la tercera práctica, tuvo una muy buena actuación en donde terminó en la decimosexta posición. El pilarense registró un mejor tiempo de 1:37,047 y quedó a 899 milésimas del ganador de la sesión, que fue el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) Este resultado representó una gran mejora para Colapinto con respecto a lo que había sido este viernes, jornada en la que terminó 19° tanto en la primera práctica libre como en la segunda.

Russell fue el más rápido de la clasificación y logró la Pole

La sorpresa de la clasificación la dio George Russell, quien se adueñó de la pole position. El corredor de Mercedes registró una vuelta de 1:29.158, mejorando y quedando por delante de Max Verstappen (1:29.340) y Oscar Piastri (1:29.524), quienes hicieron el 2-3.

Posteriormente con la Q2, quedó conformada la grilla con la mitad hacia atrás: Yuki Tsunoda de Red Bull (15°), Liam Lawson de Racing Bulls (14°), Carlos Sainz de Williams (13°), Alex Albon de Williams (12°) y Nico Hülkenberg de Sauber (11°) Gabriel Bortoleto de Sauber (16°), Lance Stroll de Aston Martin (17°), Franco Colapinto de Alpine (18°), Esteban Ocon de Haas (19°) y Pierre Gasly de Alpine (20°)

EL Gran Premio de Singapur es la fecha 18 del calendario 2025 de la fórmula 1, será la edición 23 en el Circuito Callejero de Marina Bay. Contará con 62 vueltas y un total de 206.143 kilómetros.