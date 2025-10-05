Independiente va por su primer triunfo en el Torneo Clausura

En juego la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga Profesional de fútbol. Desde las 14.30hs en Mendoza, Godoy Cruz recibe a Independiente, que llega de un empate en el Clásico de Avellaneda, y buscará sumar su primera victoria en el torneo.

La llegada de Gustavo Quinteros le dio otro aire al rojo, que aún no gana en la actual competencia, estando último en la zona b con apenas 5 unidades. La última fecha sumó un punto en el Cilindro, pero tuvo la chance de poder ganarlo en el final. Con un cotejo pendiente frente a Platense, acumula en 9 fechas jugadas cinco empates y cuatro derrotas.

Por su parte el Tomba, necesita también del triunfo pensando en la permanencia. En lo que va del año tiene apenas 25 unidades, apenas 6 por encima de San Martín de San Juan. En el torneo actual tiene 8, producto de un triunfo, 5 empates y cuatro derrotas.

Andrés Gariano impartirá justicia en el cotejo que se disputará en el Feliciano Gambarte, renovado estadio de Godoy Cruz.

Godoy Cruz necesita sumar pensando en la permanencia

Probables formaciones

Godoy Cruz: Franco Petroli; Juan Escobar, Mateo Mendoza, Federico Rasmussen, Andrés Meli; Nicolás Fernández, Guillermo "Pol" Fernández, Vicente Poggi; Facundo Altamira, Daniel Barrea, Bastián Yáñez. DT: Walter Ribonetto.

Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Franco Paredes, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Rodrigo Cedrés; Santiago Montiel, Luciano Cabral, Matías Abaldo; Ignacio Pussetto. DT: Gustavo Quinteros.