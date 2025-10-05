Con una facilidad asombrosa, Boca goleó a Newell's 5 a 0 en La Bombonera por la fecha 11 del Torneo Clausura, partido que fue dirigido por Sebastián Zunino..

Por todo el contexto previo no era un duelo sencillo para el local que comenzó su presentación en La Bombonera afuera de los 8 mejores de su zona y del trío anual para la Copa Libertadores del 2026, pero entre su efectividad de arranque y la floja oposición del rival, terminó resolviendo todo muy fácil.

A los 6 minutos llegó la primera aparición de Milton Giménez, con el cabezazo goleador al centro con perfil cambiado de Juan Barinaga desde la derecha. Inspirado, el delantero volvió a aparecer a los 23, esta vez tomando un rebote, pero en el final de una jugada que él mismo había iniciado para su compañero de ataque Miguel Merentiel.

Sin reacción, aferrado al plan de no presionar la pelota, sino achicar espacios contra su propio arquero, el conjunto rosarino siguió siendo superado y Ayrton Costa estableció cifras de goleada a los 32, con la cabeza después de una jugada que tapó el arquero Juan Espínola, ante un nuevo intento de Giménez que iba por su pelota del partido.

La constante lluvia y los goles, desataron el delirio en las tribunas que vieron la resolución del desafío muy pronto, a pesar de que todavía queda por cumplir todo el segundo tiempo.

Sólo reglamentario

El segundo tiempo sólo estuvo para completar la cuestión reglamentaria. En ese período, el local volvió a llegar el gol por intermedio de Brian Aguirre, el ex Newell’s a los 5 minutos tras centro de Lautaro Blanco desde la izquierda.

Para el ex Central también llegó la chance de marcar a los 14. El 3 se proyectó por su andarivel, nadie lo marcó y sacó el remate al primer palo que se le escurrió a Espínola, el arquero que pese a ese yerro fue fundamental para que la cifra no hay sido aún más apabullante en contra de su equipo.

Señal de la enorme superioridad fue la decisión del juez Zunino que no adicionó, a pesar de haberse agotado todas las ventanas de cambios. Gran victoria de Boca, pobrísimo andar de Newell’s y Fabiani en la cornisa laboral.

Acciones del segundo tiempo

33 Minutos del ST. Cambio en Boca. Ingresó Kevin Zenón por Bataglia.

25 Minutos del ST. Doble cambio en Boca. Ingresó Ander Herrera por Velasco y Exequiel Zeballos por Merentiel.

23 Minutos del ST. Cambio en la visita. Ingresó Ignacio Liberato por Herrera.

14 Minutos del ST. Gol de boca, Blanco. Proyección del lateral izquierdo que se metió al área y sacó el remate al primer palo y se le escurrió la pelota a Espínola.

6 Minutos del ST. Cambio en Newell's. Ingresó Jerónimo Gómez Mattar por González.

5 Minutos del ST. Gol de Boca, Aguirre. El ex Newell's casi sin querer. Centro pasado de Blanco y el extremo saltó junto a dos defensores rivales y cabeceó en medio de los dos.

20:04 Comenzó el segundo tiempo. Triple cambio en Newells. Gaspar Iñiguez por Regiardo, Facundo Guch por Chiaverano y Dario Benedetto por Noguera.

Acciones del primer tiempo

32 Minutos, gol de Boca. Costa. El defensor estaba de visita en el área visitante porque venía de una jugada con pelota parada a favor. Cayó el centro, casi lo mete Giménez, su tercero de la tarde noche, pero atajó Espínola. En el rebote, Costa tomó la cabeza y estampó la goleada transitoria.

23 Minutos, gol de Boca Giménez. Otra vez el delantero de Boca. Esta vez tomando el rebote en el palo del remate previo de Merentiel. El goleador había comenzado la jugada y tocó para su compañero. Flojísimo Newell's en La Bombonera.

19 Minutos. Newell's no cambia las formas. No le interesa la posesión, aunque ya pierde. Boca lo juega muy tranquilo. No avasalla, pero tiene todo controlado.

14 Minutos. Newell's no reacciona. Boca controla pelota, campo y resultado. Sin presionar sobre la pelota, el conjunto rosarino sólo achica espacios hacia su propio arco. Flojo inicio del visitante.

6 Minutos. Gol de Boca, Giménez. Centro de Barinaga desde la derecha, pero de zurda, a perfil invertido. El delantero ingresó por el segundo palo y acertó un preciso cabezazo que se le coló a Espínola bajo la lluvia.

2 Minutos. La visita la cede la pelota a Boca y lo espera para intentar salir de contra.

19 Horas. Comenzó el partido

Nuevamente sin Miguel Ángel Russo en el banco, como en la derrota ante Defensa y Justicia de la fecha pasada, el Xeneize pretende un triunfo que lo acerque a la cima de la Zona A (está 9°, pero si gana será uno de los punteros) y lo posicione nuevamente dentro de los clasificados por tabla anual a la próxima Copa Libertadores.

Enfrente estará una Lepra que arrastra una racha adversa de tres partidos sin triunfos, en crisis y son su técnico Cristian Fabiane muy cuestionado. Además, por su pasado en River, se espera un duelo aparte con los hinchas.

Formaciones

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Alan Velasco; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

Newell´s: Juan Espínola; Jherson Mosquera, Luciano Lollo, Fabián Noguera, Víctor Cuesta, Alejo Montero; Éver Banega, Luca Regiardo; Giovani Chiaverano, Carlos González, Luciano Herrera. DT: Cristian Fabiani.

TV: TNT Sports.

Árbitro: Sebastián Zunino.

Estadio: La Bombonera.

El encuentro será transmitido por las emisoras de la corporación Prima Multimedios AM 550 La Primera, Mitre Patagonia 90.5, Las Palmas 96.1, RDV 90.7 Clásicos & Noticias, FM Masters 99.5 de Cinco Saltos y FM Masters 105.5 de Cipolletti.

Así llegan al partido

Sin Russo, el que estará nuevamente a cargo del equipo será Claudio Úbeda, principal asistente de Miguelo. Este partido será el último de Leandro Paredes antes de concurrir a los compromisos con la Selección Argentina. Por otra parte, Edinson Cavani volverá a formar parte de los convocados y estará en el banco de suplentes.

Por su parte la Lepra, llega tras un agónico empate contra Estudiantes, está anteúltimo del grupo con 10 puntos, pero considerando lo parejo de la zona, está apenas a 4 de diferencia del último clasificado a los octavos de final. Entre los once que dirige Cristian Fabbiani, se destaca la presencia de Darío Benedetto, que retornará a La Bombonera a enfrentar a Boca, su ex club, en medio de una extensa sequia sin goles (el último el 5 de febrero del 2024, justamente con la camiseta azul y amarilla).