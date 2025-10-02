El presente de Exequiel “Chango” Zeballos en Boca atraviesa un momento complejo. El extremo, que llegó al club como una de las mayores promesas juveniles, no fue citado para el último partido ante Defensa y Justicia, a pesar de entrenar con normalidad y de la limitada cantidad de delanteros disponibles en el plantel. La decisión fue explicada por el ayudante de Miguel Ángel Russo como “una elección de plantel”, un argumento que generó más preguntas que respuestas entre los hinchas y analistas.

La carrera de Zeballos ha estado marcada por altibajos desde su debut el 29 de noviembre de 2020. Tras una lesión que lo alejó del equipo y lo relegó de la consideración táctica de los entrenadores, el joven de 23 años alternó pocos minutos en Primera y ha tenido varias ausencias de las listas de convocados, incluso en momentos donde la plantilla presentaba escasez en ataque.

En los últimos partidos, regresó a la lista pero con protagonismo limitado: ingresó desde el banco en varios encuentros y anotó un gol frente a Independiente Rivadavia, mostrando destellos de su calidad. Sin embargo, una molestia en el tobillo lo marginó del choque ante Central Córdoba, y pese a estar en condiciones de entrenar, fue nuevamente excluido de la convocatoria ante Defensa y Justicia.

La decisión del cuerpo técnico, que priorizó a otros jugadores con menos continuidad en Primera, generó confusión y debate. Claudio Úbeda explicó que la ausencia responde únicamente a la elección de los 23 jugadores para el partido, pero los antecedentes y la falta de oportunidades en el club mantienen en vilo a la afición sobre el futuro inmediato del Changuito.

El próximo compromiso ante Newell’s, este domingo a las 19, será clave para saber si Zeballos puede recuperar protagonismo y encauzar su carrera en Boca, o si continuará atravesando un presente delicado y lleno de incertidumbre.