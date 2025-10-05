Desde las 19, por la 11ª fecha del Torneo Clausura 2025 de la zona A, Boca recibe a Newell´s con una raca adversa de tres partidos sin triunfos que lo han llevado a salir de la zona de clasificación a los playoffs, pero también en la tabla anual mirando hacia la próxima Copa Libertadores..

Por segundo partido consecutivo, Miguel Ángel Russo no estará en el banco de suplemente del Xeneize que volverá a contar con Claudio Úbeda en la conducción de un juego trascendente de cara al futuro, un partido antes de la salida de Leandro Paredes para concurrir a los compromisos con la Selección Argentina.

Benedetto volverá a jugar contra Boca

Úbeda plantaría el mismo 11 que utilizó en la derrota en Varela ante Defensa y Justicia. Palacios aún no se recupera de su lesión y Cavani no está el 100%.

Por su parte la Lepra, llega tras un agónico empate contra Estudiantes, está anteúltimo del grupo con 10 puntos, pero considerando lo parejo de la zona, está apenas a 4 de diferencia del último clasificado a los octavos de final.

Entre los 11 que dirige Fabbiani, se destaca la presencia de Darío Benedetto, con pasado en Boca, y que atraviesa una extensa sequia son goles, el último el 5 de febrero del 2024 con la camiseta azul y amarilla.

Probables formaciones

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Alan Velasco; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

Newell´s: Juan Espínola González; Jherson Mosquera, Luciano Lollo, Víctor Cuesta, Alejo Montero; Giovani Chiaverano, Luca Regiardo, Éver Banega, Luciano Herrera; Darío Benedetto y Carlos González. DT: Cristian Fabbiani.

Datos del partido

Hora: 19.00.

TV: TNT Sports.

Árbitro: Sebastián Zunino.

Estadio: La Bombonera.