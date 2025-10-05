En La Bombonera, Boca recibe a Newell´s buscando volver al triunfo en el Torneo Clausura

Desde las 19hs, en el marco de la fecha 11 del Torneo Apertura, Boca recibe a Newell´s por la zona A. el Xeneize llega con tres partidos sin triunfos, y está necesitado de ganar para mantenerse en el grupo de los clasificados que lo tiene hoy afuera.

Nuevamente Miguel Ángel Russo no estará en el banco de suplemente de Boca, en su lugar Úbeda tomará las decisiones en juego clave de cara al futuro, ya que hoy se encuentra fuera de los clasificados, pero sabiendo que si logra el triunfo quedará entre los primeros de la zona.

Tiene 14 puntos, el líder es Unión que igualó el viernes y acumula 17. En el medio varios equipos con uno o dos puntos de diferencias. Para el Xeneize la otra preocupación pasa por la tabla general, donde se juega la clasificación a Copa Libertadores. Con 47 unidades, hoy está en Copa Sudamericana.

Benedetto volverá a jugar contra Boca

En lo deportivo, Úbeda plantaría el mismo 11 que utilizó en la derrota en Varela ante Defensa y Justicia. Palacios aún no se recupera de su lesión y Cavani no está el 100%.

Por su parte la Lepra, llega tras un agónico empate contra Estudiantes, está anteúltimo del grupo con 10 puntos, pero considerando lo parejo de la zona, está apenas a 4 de diferencia del último clasificado a los octavos de final.

Entre los 11 que dirige Fabbiani, se destaca la presencia de Darío Benedetto, con pasado en Boca, y que atraviesa una extensa sequia son goles, el último el 5 de febrero del 2024 con la camiseta azul y amarilla.

Probables formaciones

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Alan Velasco; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

Newell´s: Juan Espínola González; Jherson Mosquera, Luciano Lollo, Víctor Cuesta, Alejo Montero; Giovani Chiaverano, Luca Regiardo, Éver Banega, Luciano Herrera; Darío Benedetto y Carlos González. DT: Cristian Fabbiani.

Datos del partido

Hora: 19.00.

TV: TNT Sports.

Árbitro: Sebastián Zunino.

Estadio: La Bombonera.