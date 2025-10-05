Canapino ganó en San Nicolás y se encamina a un nuevo título en el TC

Se corrió la fecha 12 del Turismo Carretera, segunda de la Copa de oro. En el Juan María Traverso de San Nicolás, Agustín Canapino se quedó con el triunfo en una atractiva carrera, quedando como sólido líder y serio candidato a la corona.

La Pole, y una de las series, y durante 23 vueltas, fue todo de Agustín Rossi, quien con el Toyota buscaba su primera victoria en la temporada que lo metía en la pelea por el título, pero a falta de dos giros, Canapino tiró toda la potencia de su Camaro, y con una gran maniobra le arrebató la punta y se encaminó a su tercer triunfo en final.

Rossi quedó en el segundo lugar, sabiendo que tenía un auto menos rápido que el “Titán” y aguantando hasta donde pudo. El podio lo completó Julián Santero con un Ford Mustang, puntos que le permiten seguir en la pelea por el título.

Con su cuarto triunfo en la temporada, tres de manera consecutivas, Canapino acumula 108 puntos, seguido por Santero con 82.5 pero aún sin el triunfo. Tercero Santiago Mangoni con 74, y Matías Rossi, quien entra de último minuto, está cuarto con 72.5

En relación a los regionales, José Manuel Urcera llegó en el 9no puesto, y quedó como uno de los corredores que entran en último minuto en la Copa de oro donde está 7mo con 52. Lautaro De la Iglesia peleó en el pelotón de atrás quedando 33, por delante de Juan Cruz Benvenuti, quien cerró 34.

Próxima fecha, el 2 de noviembre se correrá la 13° del campeonato y tercera de la copa de oro, Paraná, Entre Ríos, será el escenario.