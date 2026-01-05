Argentina tiene los nombres para enfrentar a Corea del Sur en la primera ronda de la Qualifiers de la Copa Davis 2026. Fraga, Capitán del equipo, confirmó a cuatro debutantes que están fuera del Top 10 del ranking ATP.

La serie será el 7 y 8 de febrero de Gijang Stadium de la ciudad de Busan, la superficie será rápida. Thiago Tirante, Marco Trungelliti, Federico Gómez y los doblistas Guido Andreozzi y Andrés Molteni fueron los nombres elegidos.

La sorpresiva elección se basa en la imposibilidad de llamar a tenistas más importantes en el ranking del país, producto de que están en la gira sudamericana. Javier Fraga remarcó que los cambios de la ITF perjudicaron a los argentinos, que los priva de jugar en Rosario y Buenos Aires, competencias que sirve como preparación para la gira por el continente, vital para la suma de puntos.

Thiago Tirante es de La Plata, ocupa en la actualidad el puesto 106 del ranking. El tenista hizo una gran campaña en Junior. Su mejor posición fue el puesto 90 en el 2014.

La segunda raqueta será de Marco Trungelliti, quien se ubica en el puesto 131. Es de Santiago del Estero y tiene 35 años. Ganó a lo largo de su carrera 15 títulos (9 ITF, y 6 Challengers).

Guido Andreozzi tiene 34 años y es de Buenos Aires, desde el 2024 se inclinó directamente en dobles donde consiguió tres medallas Panamericanas. Fue puesto 70 en singles y alcanzó el 28 en dobles, hoy es el 33 del mundo y tiene en su poder tres títulos: ATP 250: Bastad, Umag y Buenos Aires.

Por su parte Federico Gómez es de Merlo, tiene 29 años y es el 183 del mundo en el ranking ATP, donde viene en ascenso en los últimos años. El pasado diciembre ganó su primer título en canchas rápidas, en el Challenger 100 de Temuco, Chile, y ganó la Liga de Primera División AAT representando al Buenos Aires Lawn Tennis Club.

“Nos entusiasma tener cuatro jugadores debutando, que dieron el sí por su generosidad y convicción. Vamos a ir a Corea a dar lo mejor, a entregar todo nuestro talento. Estamos convencidos de que vamos a tener un resultado positivo. Lo vamos a afrontar para demostrar que el tenis argentino es mucho más grande que los 5 mejores del ranking. El tenis argentino estará súper bien representado”, dijo el capitán.