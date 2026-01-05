Neuquén avanzó en una reestructuración de la conducción de la Policía

El Gobierno de Neuquén dio un nuevo paso en el proceso de fortalecimiento del sistema de seguridad con la puesta en marcha de una reestructuración estratégica de la conducción policial, como parte de una política de regionalización que busca brindar respuestas más eficientes, cercanas y acordes a cada realidad local.



El acto institucional se realizó este lunes en la Jefatura de Policía de la ciudad de Neuquén y fue encabezado por el ministro de Seguridad, Matías Nicolini, quien destacó que “la seguridad se construye con planificación, presencia territorial y un fuerte compromiso”, subrayando el rol central del capital humano en la implementación de políticas públicas efectivas. “No hay política de seguridad posible sin liderazgo, sin equipos formados y sin una Policía que se fortalezca desde adentro”, afirmó.



De esta manera, se oficializaron cambios en los cargos de directores, subdirectores, coordinadores y jefes de la Dirección de Seguridad Confluencia, como parte de una decisión política orientada a consolidar un modelo de seguridad regionalizado, dejando atrás esquemas centralizados. “Queremos una seguridad pensada desde cada localidad, con conducción, planificación y presencia real en el territorio, porque no todas las realidades son iguales y la Provincia necesita respuestas concretas en cada punto”, señaló Nicolini.



Por su parte, el jefe de la Policía del Neuquén, Tomás Díaz Pérez, destacó que la reestructuración “acompaña la dinámica de crecimiento y desarrollo que tiene la Provincia” y permitirá fortalecer la presencia policial en todo el territorio. “Se trata de un plan estratégico integral que abarca todas las áreas de la institución, con el objetivo de mejorar la prevención, optimizar los recursos y brindar un mejor servicio a la comunidad”, explicó.



Asimismo, agradeció al Gobernador “por el permanente acompañamiento y por todo el equipamiento que hemos recibido, que resulta fundamental para fortalecer el trabajo operativo y mejorar las condiciones de nuestra fuerza policial”.



El proceso de regionalización comenzó hoy en la ciudad de Neuquén y continuará en los próximos días en distintos puntos de la Provincia. La agenda incluye, en primer término, la región de la Comarca, con sede en Cutral Co; continuará mañana con la región del Limay, cuyo asiento será Piedra del Águila, donde además se inaugurarán nuevas instalaciones; seguirá en Junín de los Andes, como sede de la región Lagos del Sur; en Zapala, representando a la región del Pehuén; en la región Vaca Muerta, con sede en Añelo; y posteriormente en la región Alto Neuquén, en Chos Malal.



“El despliegue territorial expresa la decisión del Gobernador de construir la seguridad con una mirada federal y cercana. La seguridad es un derecho y el Estado tiene la obligación de garantizarlo llegando a cada ciudadano de la Provincia”, remarcó el ministro Nicolini.



Durante el acto, se expresó además el reconocimiento a quienes asumieron nuevas responsabilidades, destacando la confianza en su capacidad, trayectoria y compromiso, así como un especial agradecimiento a la familia policial por el acompañamiento permanente y el esfuerzo cotidiano al servicio de la comunidad.



Finalmente, se ratificó el acompañamiento del Ministerio de Seguridad y del Gobierno provincial en este proceso de transformación, con el objetivo de consolidar una Policía presente, profesional y cercana, y una Neuquén cada vez más segura.