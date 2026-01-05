Después de confirmar la llegada de tres refuerzos, River acordó la salida de Jeremías Ledesma a Rosario Central. El arquero de 32 años volverá al Canalla, club del que surgió, a préstamo por un año y una obligación de compra con objetivos. La salida del guardameta llega en un momento difícil para el arco Millonario luego del desgarro de Franco Armani y con el cipoleño Ezequiel Centurión recuperándose de una doble fractura de su muñeca izquierda.

Ledesma, quien llegó a mediados de 2024 proveniente del Cádiz, no logró consolidarse como el sucesor de un Armani próximo a cumplir 40 años y no tuvo los minutos esperados. En las últimas horas, Central avanzó para cerrar el acuerdo, que hasta el momento habían sido solamente sondeos, y concretó la llegada de Conan. La operación es a préstamo por un año, pero con la inclusión de una cláusula de obligación de compra condicionada al cumplimiento de ciertos objetivos, aunque estos son bastante accesibles. De esta manera River recuperaría parte de los 3.8 millones de euros que invirtió en 2024 por el arquero.

La situación de los arqueros en River

La salida de Ledesma se da en un momento complejo del arco para el Millonario a muy poco de haber iniciado la pretemporada en San Martín de los Andes. Armani sufrió un desgarro en el gemelo derecho hace dos días y estará al menos tres semanas fuera de acción, poniendo en duda su presencia para el debut del Torneo Apertura frente a Barracas Central. Por su parte, Centurión atraviesa la etapa final de recuperación de su fractura en la muñeca izquierda, lesión que sufrió en la final de la Copa Argentina pasada.

Armani lesionado y Centurión en recuperación complican la situación de los arqueros en River.

Sin embargo, a pesar de la intención de Marcelo Gallardo de mantenerlo en el plantel, desde Independiente Rivadavia manifestaron su interés en una vuelta. “Queremos que vuelva, se ganó el cariño de la gente“, declaró Daniel Vila, presidente del club mendocino. Por ahora, la postura de River es no incorporar otro arquero en este mercado, lo que complica la chance de un retorno del cipoleño a la Lepra.