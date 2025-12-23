El piloto campeón del Turismo Carretera, Agustín Canapino obtuvo el Olimpia de Oro 2025, premio que se le otorga al mejor deportista argentino del año, repitiendo lo logrado en el 2018. el piloto tuvo año extraordinario donde consiguió tres coronas a nivel nacional

El “Titán de Arrecife” obtuvo la estatuilla dorada por segunda vez tras vencer en la terna de plata a Franco Colapinto. A lo largo del 2025, el piloto de Chevrolet dominó tres categorías durante toda la temporada: Turismo Carretera, TC 2000 y TC Pick Up.

Además, logró su título 18 en su carrera (5 de ellos en el Turismo Carretera) desplazando al histórico Juan María Traverso al segundo lugar, para convertirse en el corredor con más títulos en el automovilismo nacional.

Por otro lado, el mediocampista de Rosario Central Ángel Di María se quedó con el de plata en la terna de Fútbol, superando a Lautaro Martínez y Leandro Paredes.

La presencia zonal estivo en manos de Iñaki Basiloff. El neuquino campeón del mundo en esta temporada, recibió el Olimpia en la terna de Paralímpicos, estatuilla que recibe por tercera ocasión.

También, el seleccionado argentino de Beach Handball, las Kamikazes, encabezadas por su capitana Gisella Bonomi (Pehuén de oro 2025), recibieron un reconocimiento por la obtención de los juegos Mundiales en China.

Uno de los grandes momentos de la gala se dio cuando se otorgó el Olimpia Infinito 2025 a Diego Armando Maradona, galardón que está destinado a homenajear a la trayectoria de los deportistas argentinos fallecidos. En tanto, el Olimpia de Brillantes fue para el basquetbolista Ricardo Primitivo González, campeón mundial con la Selección argentina en 1950. González, de 100 años, estuvo en la ceremonia y recibió el reconocimiento.

