El piloto campeón del Turismo Carretera, Agustín Canapino obtuvo el Olimpia de Oro 2025, premio que se le otorga al mejor deportista argentino del año, repitiendo lo logrado en el 2018. el piloto tuvo año extraordinario donde consiguió tres coronas a nivel nacional
El “Titán de Arrecife” obtuvo la estatuilla dorada por segunda vez tras vencer en la terna de plata a Franco Colapinto. A lo largo del 2025, el piloto de Chevrolet dominó tres categorías durante toda la temporada: Turismo Carretera, TC 2000 y TC Pick Up.
Además, logró su título 18 en su carrera (5 de ellos en el Turismo Carretera) desplazando al histórico Juan María Traverso al segundo lugar, para convertirse en el corredor con más títulos en el automovilismo nacional.
Por otro lado, el mediocampista de Rosario Central Ángel Di María se quedó con el de plata en la terna de Fútbol, superando a Lautaro Martínez y Leandro Paredes.
La presencia zonal estivo en manos de Iñaki Basiloff. El neuquino campeón del mundo en esta temporada, recibió el Olimpia en la terna de Paralímpicos, estatuilla que recibe por tercera ocasión.
También, el seleccionado argentino de Beach Handball, las Kamikazes, encabezadas por su capitana Gisella Bonomi (Pehuén de oro 2025), recibieron un reconocimiento por la obtención de los juegos Mundiales en China.
Uno de los grandes momentos de la gala se dio cuando se otorgó el Olimpia Infinito 2025 a Diego Armando Maradona, galardón que está destinado a homenajear a la trayectoria de los deportistas argentinos fallecidos. En tanto, el Olimpia de Brillantes fue para el basquetbolista Ricardo Primitivo González, campeón mundial con la Selección argentina en 1950. González, de 100 años, estuvo en la ceremonia y recibió el reconocimiento.
Todos los ganadores:
- Ajedrez: Faustino Oro
- Artes Marciales Mixtas: Ailín Pérez
- Atletismo: Florencia Borelli
- Automovilismo: Agustín Canapino
- Básquetbol: Facundo Campazzo
- Billar: Valentino Oliveto
- Bochas: Carmelo Retamar
- Boxeo: Evelin Bermúdez
- Canotaje: Aramis Sánchez Ayala
- Cestoball: Santiago Díaz
- Ciclismo: Julieta Benedetti
- Deportes de invierno: Franco Dal Farra
- Equitación: Manuel Chechic
- Esquí náutico: Eugenia De Armas
- Esgrima: Isabel Di Tella
- E-Sport: Lucía Dubra
- E-Sport (equipo): Leviatán
- Fútbol: Ángel Di María
- Futsal: Juan Cruz Freijo
- Gimnasia: Julieta Lucas
- Golf: Ángel Cabrera
- Handball: Diego Simonet
- Hockey sobre césped: Tomás Santiago
- Hockey sobre patines: Gonzalo Romero
- Judo: Mariano Coto
- Karate: Juan Ignacio Gallardo
- Lucha: Agustín Destribats
- Motociclismo: Valentín Perrone
- Natación: Agostina Hein
- Pádel: Agustín Tapia
- Paralímpicos: Iñaki Basiloff
- Patín: Facundo Nieva Biza
- Pato: Justo Bermúdez
- Pelota: Facundo Andreasen
- Polo: Adolfo Cambiaso (n)
- Remo: Santino Menín,
- Rugby: Santiago Carreras
- Softbol: Luciano Biondi
- Taekwondo: Ignacio Espíndola
- Tenis: Horacio Zeballos
- Tenis de mesa: Horacio Cifuentes
- Tiro: Julián Gutiérrez
- Turf: Francisco Goncalves
- Vóleibol: Agustín Loser
- Yachting: Catalina Turienzo