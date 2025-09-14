Agustín Canapino no da chances en el Turismo Carretera y ahora ganó por la 11ª fecha de la temporada, primera de la Copa de Oro que se disputó en el circuito “Rosendo Hernández” de San Luis y se afianzó como el líder y máximo candidato al campeonato.

La última parte de la temporada en la categoría más popular del automovilismo argentino está en marcha y el Chevrolet Camaro del piloto de Arrecifes continúa siendo el auto a vencer. En la provincia puntana acumuló el tercer éxito de la temporada, segundo consecutivo, justo a tiempo para ratificar su máxima candidatura.

La única chance que sirvió a los demás se dio en la vuelta 12 , luego del despiste del piloto De Carlo que motivó el ingreso del Auto de Seguridad. Sin embargo, el relanzamiento fue también a favor de Canapino que confirmó las enormes diferencias con el resto de la grilla.

Falta mucho y no quiero pensar todavía en el campeonato, en el relanzamiento me ayudó que ya se había hecho la huella y Julián se salió un poco de ésta. Agustín Canapino tras la victoria en San Luis.

Muy lejos

Manuel Urcera, quien alcanzó a meterse en la Copa de Oro por sumatoria de puntos en la fase regular, no modificó su tendencia de la temporada. El rionegrino finalizó 15°, apartado de la zona de puntos y todavía sin victorias en el año, requisito ineludible para atreverse a soñar con el campeonato. Su Mustang no da señales de progreso.

El podio lo puntano lo completaron Julián Santero, con Mustang, y Santiago Mangoni, también con un Chevrolet Camaro, en el segundo y tercer puesto, respectivamente.

La próxima cita por el campeonato será el 5 de octubre en el Autódromo de la ciudad de San Nicolás.