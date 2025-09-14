¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Domingo 14 de Septiembre, Neuquén, Argentina
Turismo Carretera

Canapino volvió a ganar en el TC, donde es cómodo líder

En San Luis, casi no hubo carrera por la Copa de Oro. El puntero del campeonato fue demoledor con el Chevrolet Camaro. Urcera sigue muy lejos de los autos de punta.

Por Oscar Méndez
Domingo, 14 de septiembre de 2025 a las 17:00
Agustín Canapino lleva al Chevrolet Camaro rumbo al campeonato del Turismo Carretera.

Agustín Canapino no da chances en el Turismo Carretera y ahora ganó por la 11ª fecha de la temporada, primera de la Copa de Oro que se disputó en el circuito “Rosendo Hernández” de San Luis y se afianzó como el líder y máximo candidato al campeonato.

La última parte de la temporada en la categoría más popular del automovilismo argentino está en marcha y el Chevrolet Camaro del piloto de Arrecifes continúa siendo el auto a vencer. En la provincia puntana acumuló el tercer éxito de la temporada, segundo consecutivo, justo a tiempo para ratificar su máxima candidatura.

La única chance que sirvió a los demás se dio en la vuelta 12 , luego del despiste del piloto De Carlo que motivó el ingreso del Auto de Seguridad. Sin embargo, el relanzamiento fue también a favor de Canapino que confirmó las enormes diferencias con el resto de la grilla.

Falta mucho y no quiero pensar todavía en el campeonato, en el relanzamiento me ayudó que ya se había hecho la huella y Julián se salió un poco de  ésta.  Agustín Canapino tras la victoria en San Luis.

Muy lejos

Manuel Urcera, quien alcanzó a meterse en la Copa de Oro por sumatoria de puntos en la fase regular, no modificó su tendencia de la temporada. El rionegrino finalizó 15°, apartado de la zona de puntos y todavía sin victorias en el año, requisito ineludible para atreverse a soñar con el campeonato. Su Mustang no da señales de progreso.

El podio lo puntano lo completaron Julián Santero, con Mustang, y Santiago Mangoni, también con un Chevrolet Camaro, en el segundo y tercer puesto, respectivamente.

La próxima cita por el campeonato será el 5 de octubre en el Autódromo de la ciudad de San Nicolás.

