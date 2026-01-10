El Rally Dakar sigue en competencia en Arabia Saudita. Luego de un sábado de descanso, los pilotos argentinos se preparan con miras a la segunda mitad donde varios de ellos buscarán seguir en la pelea por el título. En Neuquino Rostan sigue escalando, y se mantiene en la pelea por el gran objetivo del Top 20.

Si bien no hay argentinos en lo más alto de las diferentes categorías, si hay cuatro que están muy bien posicionados de cara a la pelea final que tendrá su fin el próximo sábado en Yambú.

En Motos, Luciano Benavides en el abanderado nacional luego de que su hermano- y 2 veces campeón- Kevin Benavides se pase a Challenger. El salteño está 3ro en la general a 10 minutos 15 del líder Daniel Sanders.

Por su parte en Rally2, el neuquino Rostan sigue de menos a más, buscando el gran objetivo de meterse entre los 20 mejores. En la actualidad está en el puesto 25, y 35 en la general de todas las especialidades en dos ruedas.

Rostan sigue escalando y busca meterse en el Top 20

Otros que siguen en la conversación y buscan repetir el título conseguido en Challenger del 2025, es el matrimonio de Nicolás Cavigliasso- Valentina Pertegarini. Luego de ganar la etapa del martes, siguieron escalando y están 2dos a 4 minutos 57 de los españoles Paul Navarro- Jan Rosa.

En esta misma categoría el navegante Bruno Jacomy está tercero junto al piloto chileno Lucas Del Rio. David Zilla y Sebastián Cesana quedaron 5tos.

En la categoría Future Mission 1000, Benjamín Pascual lideraba hasta el viernes con su moto eléctrica, hasta que fue superado por el camión biodiesel e hidrógeno de Jordi Juvanteny, José Luis Criado, y Javier Ribas.

De los 20 pilotos argentinos, solo uno debió abandonar, el resto sigue en carrera. Se viene 4.354 kilómetros por delante, con escenario de arena y piedras. Aún queda una última tapa maratón y sin asistencia.

Próxima etapa, el domingo desde Riyudh hasta Wadi Ad Dawasir, con una distancia total de 876 kilómetros