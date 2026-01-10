Una violenta pelea ocurrida este viernes por la noche generó momentos de tensión y preocupación en la peatonal de Las Grutas, a la altura de la Primera Bajada, ante la mirada de cientos de turistas que recorrían la zona. El episodio se registró alrededor de las 20, en uno de los sectores más concurridos del balneario.

El conflicto comenzó con una pelea a golpes entre dos hombres, a la que luego se sumó un tercero, lo que derivó en una situación de dos contra uno. Testigos señalaron que la agresión escaló rápidamente, con extrema violencia, exhibición de un objeto contundente de hierro y la presencia de al menos un arma blanca, lo que incrementó el temor entre quienes se encontraban en el lugar.

Tras un llamado de alerta realizado por una vecina, intervino personal de la Comisaría 29. Al arribar, uno de los involucrados continuó con una actitud violenta, incluso frente a los efectivos policiales, y manifestó su intención de retomar la pelea. De acuerdo con el medio Informativo Hoy, en el material registrado se observan golpes de puño y la presencia de cuchillos durante el altercado.

Ante la persistencia de la conducta agresiva y el reiterado desacato a la autoridad, el hombre fue demorado por resistencia a la autoridad. Fuentes consultadas indicaron que se trata de una persona oriunda de Neuquén, que se encontraría en situación de calle y que suele vender pulseras en la peatonal, bajo la modalidad de mantero. Además, señalaron que no sería la primera vez que protagoniza episodios de este tipo.

El fiscal de turno tomó intervención en el caso, aunque finalmente todos los involucrados recuperaron la libertad, ya que no se registraron personas con heridas de gravedad como consecuencia de la pelea.