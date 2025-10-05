Bajo la conducción del argentino Matías Almeyda, la sorpresa de la jornada en España la dio la goleada del Sevilla 4-1 al Barcelona en el Ramón Sánchez Pizjuán. Con esta resonante victoria, el conjunto andaluz se metió en zona de clasificación a copas europeas, además de quitarle el invicto en La Liga y bajar de la punta al Barça, que resignó el liderazgo del campeonato con la victoria del Real Madrid.

El partido comenzó favorable para el conjunto de Nervión, que se adelantó con un penal convertido por el chileno Alexis Sánchez a los 13 minutos. El tanto de Isaac Romero a los 36 aumentó la diferencia y la sorpresa. No obstante, el Barcelona descontó justo antes del descanso gracias a una volea de Marcus Rashford que le puso incertidumbre al cotejo.

En la segunda mitad, los culés tuvieron una chance dorada para empatar con un penal 75 minutos. Sin embargo, el polaco Robert Lewandowski falló su disparo y la tiró por encima del arco. A pesar de la presión del Barça, los sevillistas terminaron prevaleciendo: José Ángel Carmona anotó a los 90 minutos y Akor Adams cerró la goleada en tiempo de descuento, destando el festejo de los seguidores blanquirrojos.

La victoria fue celebrada tanto en Sevilla como por el Real Madrid, ya que el resultado lo benefició y, con su victoria 3-1 ante Villarreal en el primer turno, recuperó la cima de la tabla con 21 puntos, aventajando por dos a Barcelona, que quedó con 19 puntos. Por su parte, los de Almeyda se subieron a ubicaciones de Conference League, con 13 unidades en la sexta plaza.

Qué dijo Almeyda tras la victoria

Luego de un triunfo clave, el entrenador argentino no dudó en expresar su felicidad: "Es uno de esos días que uno no quiere que terminen nunca. Con Barcelona había que hacer un partido perfecto; cuando te descuidas un segundo, te lastiman. Tienen muy estudiado su juego y excelentes futbolistas. Salió todo como pretendíamos y hay que seguir adelante, con tranquilidad y disfrutando.", dijo, y con vistas al futuro agregó: "Es mucha cosa y, a la vez, es nada. Con esta actitud y ganas se van a conseguir cosas importantes, lo más difícil es mantenerlo".