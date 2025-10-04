¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Sábado 04 de Octubre
Deportes

Con Mastantuono de arranque: Real Madrid ganó y se subió a la cima de La Liga

El juvenil argentino arrancó entre los once iniciales, mostró buenos pasajes de juego y el equipo dirigido por Xabi Alonso se impuso 3-1 al Submarino Amarillo

Por Marcelo Figueroa
Sabado, 04 de octubre de 2025 a las 19:19
Mastantuono debutó como titular y mostró buen nivel en la goleada 3-1 sobre Villarreal

Real Madrid venció 3 a 1 al Villarreal en el Santiago Bernabéu, por la octava fecha de La Liga de España, y quedó puntero de manera transitoria a la espera del partido del Barcelona.

El equipo dirigido por Xabi Alonso alineó desde el inicio a Franco Mastantuono, quien mostró buen nivel y participó activamente en la circulación del balón antes de ser reemplazado a los 30 minutos del segundo tiempo. El juvenil argentino comienza a ganar terreno como una de las promesas del club.

Los goles del conjunto merengue llegaron en la segunda mitad: Vinicius convirtió a los 24 minutos desde el punto de penal y repitió a los 48, mientras que Kylian Mbappe anotó a los 36. Villarreal descontó con un tanto de Georges Mikautadze a los 28 minutos. A los 32, la visita quedó con 10 jugadores por la expulsión de Santiago Mouriño.

Con la victoria, Real Madrid alcanzó 21 puntos y se posicionó en la cima de la tabla, con dos unidades de ventaja sobre Barcelona, que tiene un partido pendiente. Villarreal, con 16 puntos, desaprovechó la chance de acercarse al líder.

