Soulé lideró la remontada y la Roma sigue firme en la cima

Roma se llevó un triunfo clave en Florencia al imponerse 2 a 1 sobre Fiorentina, con el argentino Matías Soulé como gran figura. El ex Frosinone marcó el empate parcial y luego asistió a Bryan Cristante para sellar la remontada que mantiene al conjunto capitalino en lo más alto de la Serie A.

El local abrió el marcador antes del cuarto de hora tras un error de Gianluca Mancini. Hans Nicolussi Caviglia recuperó la pelota y habilitó a Moise Kean, que definió con un potente disparo al ángulo izquierdo de Mile Svilar para el 1 a 0.

Roma reaccionó rápido y alcanzó la igualdad a los 21 minutos. Manu Koné desbordó por la izquierda y asistió a Artem Dovbyk, quien dejó solo a Soulé. El argentino definió desde la medialuna con un remate cruzado imposible para David De Gea y alcanzó su tercer gol en seis fechas.

A los 30 minutos llegó la remontada: Soulé ejecutó un tiro de esquina desde la derecha y Cristante conectó de cabeza para el 2 a 1 definitivo.

El equipo de Gasperini dominó gran parte del encuentro, aunque Dovbyk desperdició una clara oportunidad para ampliar la diferencia. Fiorentina respondió con dos remates en los palos —de Kean y Piccoli—, pero volvió a fallar en la definición y acumula seis partidos sin ganar.

Con 16 puntos sobre 18 posibles, Roma se consolida como líder del campeonato y llegará al parate de selecciones con la confianza en alza.