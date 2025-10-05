Buscando la salida de este momento incómodo, River visita a Rosario Central por la fecha 11 del Torneo Clausura en el Gigante de Arroyito. A pesar de vencer a Racing entre semana por la Copa Argentina y cortar su racha de cuatro caídas al hilo, el Millonario suma dos encuentros perdiendo en el certamen doméstico, por lo que pretende volver a ganar frente a un Canalla que es rival directo en la clasificación a la Copa Libertadores. Por ahora, es empate 1-1 en Arroyito.

Rosario Central 1-1 River, los goles

A los 10 minutos de juego, River encontró el gol en su primera acción profunda de ataque, con un tanto que se gestó y se finalizó por los dos colombianos. Juan Fernando Quintero recibió en tres cuartos de cancha, tiró una pared con Miguel Borja y puso a correr al espacio al Colibrí, que se metió al área en conducción y definió al primer palo de Jorge Broun, que no esperaba ese remate, decretando el 1-0 para los de Gallardo.

No obstante, el Canalla reaccionó y fue empujando de a poco al visitante hasta que a los 21 minutos encontró el empate a partir de una pelota quieta. Tras un tiro libre de Ángel Di María, una serie de rebotes y un despeje de Franco Armani fueron aprovechados por Franco Ibarra, que anticipó primero y luego sacó un zurdazo inatajable que se convirtió en la igualdad.

Roja para Portillo

En pocos minutos, dos jugadas contra Di María le costaron al defensor de River su estadía en el partido. En la primera, Falcón Pérez le sacó amarilla por un encontronazo entre él y Fideo, que reaccionó vehementemente a una falta y, en respuesta a eso, el ex Talleres lo tomó brevemente del cuello. Poco después, el hoy zaguero fue imprudente al barrer y se llevó puesto al atacante del Canalla, por lo que el árbitro tomó la determinación de expulsarlo.

Era el 2-1 de River, pero hubo offside

En una nueva acción donde tomó mal parado a Central, el Millonario encontraba el segundo gol del partido, pero fue anulado. Quintero puso a correr otra vez a Borja, pero esta vez el colombiano no pudo en su intento de eludir a Broun. El resto de la jugada fue un caos: una salvada en la línea del defensor local, que chocó con Facundo Colidio, le quedó nuevamente a Borja, que la empujaba pero el balón tocó en su compañero antes de entrar y, al estar por delante de todos los jugadores rivales menos uno, la decisión fue la de invalidar el tanto.

Formaciones

Rosario Central: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Juan Cruz Komar, Agustín Sández; Franco Ibarra, Ignacio Malcorra; Gaspar Duarte, Ángel Di María, Jaminton Campaz; Alejo Véliz.

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero; Miguel Borja y Facundo Colidio.

Estadio: Gigante de Arroyito.

Árbitro: Yael Falcón Pérez.

La previa

En medio de su mala racha que lo dejó fuera de la Copa Libertadores ante Palmeiras, River sufrió un par de derrotas seguidas en el Torneo Clausura que le costaron alejarse de la punta de la Zona B y perder terreno en la lucha por la clasificación a la máxima competición de América en 2026. El Millonario suma 49 puntos y quedó tercero por la victoria de Boca ante Newell's (subió al primer puesto) y a uno de Central, es por eso que el duelo de hoy en el Gigante de Arroyito es clave para las aspiraciones de los de Gallardo.

Con la ausencia de Maximiliano Salas, la gran novedad en la formación de Marcelo Gallardo será la inclusión de Miguel Borja como titular. Por fuera de eso, el Muñeco alineará a los mismos once que accedieron a semis de Copa Argentina dejando en el camino a Racing el pasado jueves, justamente en el estadio que visitan esta noche.

Rivero y Galoppo, titulares en Arroyito. (Foto: X @RiverPlate)

Por su parte, el Canalla sigue siendo el único invicto en el certamen, sin embargo dejó muchos puntos en el camino luego de vencer a Newell's en el clásico rosarino, a fines de agosto, y se ubica sexto con 15 puntos (debe completar su partido ante Sarmiento, suspendido por lluvia). De ganar este duelo ante los de Núñez, le sacará cuatro de distancia en la pelea por las copas.