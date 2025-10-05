Vuelco de camión brasileño en la Ruta 242 dejó un conductor lesionado en Las Lajas

Un siniestro vial se registró este domingo por la tarde en la Ruta 242, a la altura del sector LuiCullin, cuando un camión de procedencia brasileña volcó. Según informaron los Bomberos Voluntarios de Las Lajas, afortunadamente no se registraron víctimas fatales.

El conductor del vehículo resultó lesionado y fue trasladado de inmediato al hospital local para recibir atención médica. Las autoridades precisaron que los daños fueron únicamente materiales y que no hubo otros vehículos involucrados en el incidente.

El tránsito en la zona se vio afectado temporalmente, mientras se realizaban las tareas de asistencia y remoción del camión.

Las autoridades locales aprovecharon para recordar a los conductores la importancia de manejar con precaución, especialmente en rutas de montaña o cuando circulan vehículos de gran porte y en condiciones de tránsito pesado.