Los goles ante Newell’s no sólo le dieron la cómoda victoria a Boca en La Bombonera, sino que metieron al equipo nuevamente en la punta de la zona A que conduce a los playoffs del Clausura y afianzó su presencia en el mejor trío anual que irá a la próxima Copa Libertadores.

Por la 11ª fecha, el Xeneize entregó una de las mejores versiones colectivas del 2025, luego de una previa caliente por el contexto ya que inició su compromiso afuera de todo.

La irregularidad de todos los demás le entregan chances de recuperación al Boca de Leandro Paredes que ahora partirá a la Selección Argentina con todo bajo control en el club. Hacía tres partidos que la formación de La Ribera no ganaba y, aun así, se reacomodó en todos los rubros.

Más allá de lo que pase entre River y Central, Boca se afianza entre el top 3 del año que va a la Libertadores.

Difícil diagnóstico para el visitante, más allá del contexto dirigencial que espera por el llamado a elecciones, será difícil la continuidad de Cristian Fabiani por el poco espíritu que mostró su formación a lo largo de todo el partido.

En 32 minutos ya perdía 3 a 0 y el trámite se convertía en un verdadero suplicio para los rosarinos que por ahora no sufren con la permanencia, pero tampoco pelean por nada en el certamen doméstico.

Boca repitió el 11 a pesar de que venía de una derrota como visitante en cancha de Defensa y Justicia. Además, le pudo dar minutos oficiales a Ander Herrera en su vuelta a la actividad tras una nueva lesión, imaginando lo que será el fin de semana su visita a Barracas sin Paredes.

Ausente

Miguel Ángel Russo siguió las acciones por televisión. El técnico no estuvo en el estadio por segundo encuentro consecutivo y no hay información respecto a cuándo volverá a los entrenamientos.

Pese a haber firmado planilla y sentarse en el banco, no hubo minutos oficiales para Edinson Cavani. Evidentemente la recuperación del uruguayo no fue total en los días previos. El que sí ingresó después de mucho tiempo fue Exequiel Zeballos, reeamplazando a Miguel Merentiel.