Luego de lo que fue la eliminación en primera ronda del Mundial Sub 20 que se está desarrollando en Chile, la Confederación Brasileña de Fútbol decidió despedir a su seleccionador Ramón Menezes.

España en la 3ª fecha de la zona C lo derrotó el sábado por la tarde y marcó la eliminación en esta instancia por primera vez en la historia. No sólo eso, la “Verdeamarela” terminó última, con un solo punto producto de su empate ante México en el debut, cuando nada hacía prever todo esto.

Por el segundo capítulo fue derrota contra Marruecos y por eso las urgencias para el cierre que terminaron castigándolo duramente al último campeón Sudamericano en la categoría.

Mientras que la Argentina completó el fixture de la zona D con puntaje ideal y con victoria ante Italia, Brasil planeaba la vuelta desde el otro lado de la Cordillera, pero la dirigencia ya tenía establecido un plan.

Así fue como, tras el arribo de la delegación al país, se informó del despido de Menezes quien además había oficiado de interino en la mayor, mientras se dilató el desembarco de Carlos Ancelotti.

De los más ganadores

En la categoría, Brasil es el segundo país con más títulos del mundo acumulados. Con 4 está a sólo uno de la Argentina que es la más premiada de la historia juvenil.

La última conquista de la “Canarinha” en el Mundial Sub 20 fue en la edición del 2011, cuando el certamen se desarrolló en Colombia.

Como le pasó también al combinado Albiceleste, Brasil debió rearmarse sobre la marcha al chocar con la negativa de jugadores por parte de diferentes clubes del mundo.