Miguel Borja es el máximo goleador colombiano de River, marca que comparte junto a Juan Pablo Ángel. Además, el Colibrí se metió al podio de los máximos anotadores extranjeros, alcanzando el tercer lugar, también compartido con su compatriota.

El delantero colombiano finaliza su contrato a finales de diciembre de este 2025 y todo parece indicar que no continuará en River a partir del año que viene. Si bien pudo irse en este mercado de pases, la dirigencia consideró insuficiente la oferta de Tigres de México y Marcelo Gallardo le pidió que se quede a cumplir lo que resta de la temporada. Con su gol ante Platense en la primera fecha del Torneo Clausura, el Colibrí se metió en el top tres de goleadores extranjeros en la historia de