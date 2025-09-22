LIFUNE tiene un sólido líder en el Oficial A y una atractiva pelea en la B

El Torneo Oficial A y B de la Liga de Fútbol de Neuquén entra en la mitad de su desarrollo. Independiente lidera la principal competencia con una luz importante sobre sus perseguidores, entre ellos Alianza, quien igualó en el clásico que no terminó por incidentes en el final. En la segunda división lidera Rio Grande, pero a un partido lo tiene a Confluencia con quien se enfrenta la próxima fecha.

El rojo de Gustavo Coronel le ganó 3-1 a Unión Vecinal y estiró diferencias a 6 unidades con sus perseguidores; uno de ellos Alianza quien empataba en el clásico contra Petrolero 1-1, pero en tiempo adición se dio por suspendido por incidentes.

Por otro lado, Maronese volvió a dejar puntos, esta vez con derrota ante Don Bosco como local por la mínima, quedando tercero con 15 puntos. Además, San Lorenzo ganó en cancha de Pacífico por 2-0, y junto a Patagonia, quien goleó 4-1 a Centenario, escalan en posiciones.

Alianza lo igualó en el final, y no se reanudó por disturbios entre el banco visitante y los hinchas locales - Foto 200deportes

La fecha terminará hoy lunes 16hs con el Deportivo Rincón recibiendo a San Patricio del Chañar. Si el santo gana, será el único escolta a 5 unidades.

Oficial A: Independiente 22, Alianza 16, Maronese 15, San Patricio 14, Pacífico 13, Don Bosco 13*, Vecinal 10*, Patagonia 9*, San Lorenzo 8, Centenario 7, Rincón 7***, Petrolero 5.

Confluencia quedó a tres del lider, a quien visita en la próxima jornada

En el Oficial B, el líder es Rio Grande, que tras iniciar con 8 triunfos seguidos, comenzó a dejar puntos en el camino, en su visita a Cutral Co empató 1-1 con Rivadavia. Esto fue aprovechado por Confluencia, quien superó 3-1 a El Porvenir y quedó a tres de la cima, sabiendo que en la próxima fecha, puntero y segundo se enfrentarán entre sí.

Además, Añelo goleó a Eucalipto Blanco de visitante 3-1 y sigue prendido en la pelea, los Canales y Bicicross empataron en cero, dejando pasar una buena chance el equipo de Plottier para quedar a tres del puntero, mientras que Unión de Zapala superó por la mínima a Atlético Neuquén, y Sapere 2-1 ante Villa Iris.