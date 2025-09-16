Confirmado: Independiente fue invitado al Torneo Regional Federal Amateur 2025/2026

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a través de su apéndice para los equipos indirectamente afiliados el Consejo Federal, confirmó en las últimas horas la invitación para Independiente de Neuquén para el Torneo Regional Federal Amateur 2025/2026. La entidad albirroja que no pudo lograr la plaza por mérito deportivo, solicitó una licencia y su pedido fue aceptado.

Hasta el momento eran 21 equipos de la Patagonia que ya están confirmados, se suma la institución neuquina y se especula que habría tres invitaciones más para Chubut (CAI (Comisión de Actividades Infantiles) de Comodoro Rivadavia y dos equipos de la Liga del Valle de Chubut con sede en Trelew) y dos para Río Negro, una para el Deportivo Rocay la restante para Argentinos del Norte.

El rojo se sumará a los equipos de LiFuNe (Liga de Fútbol de Neuquén) Alianza (Cutral Có), Maronese (Neuquén capital), A.D.C.D. Patagonia (Neuquén capital), Petrolero Argentino (Plaza Huincul) y San Patricio (San Patricio del Chañar), que ya desde hace un tiempo tienen su plaza asegurada.

En tanto, Río Negro hasta el momento tienen su plaza asegurada, ️Atlético Regina (Villa Regina), La Amistad de Cipolletti por la Liga Deportiva Confluencia con asiento en Cipolletti, Estudiantes Unidos, y Puerto Moreno de la Liga de San Carlos de Bariloche, (Bariloche), Talleres de San Antonio Oeste y Deportivo Villalonga de la homónima ciudad de la provincia de Buenos Aires, que representarán a la Liga Rionegrina con sede en Viedma.

En tanto por Chubut ya tienen su participación asegurada, Alianza Fontana Oeste (Puerto Madryn), Huracán (Trelew), J. J. Moreno (Puerto Madryn) y Racing Club (Trelew) y Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia de la misma liga del sur de la provincia.

Por Santa Cruz, Atlético San Julián (Puerto San Julián) de Liga de Fútbol Centro, Deportivo Esperanza (El Calafate) y Escorpión Fútbol Club (Río Gallegos) de la Liga de Fútbol Sur de la capital provincial, Nocheros (Las Heras), Camioneros (Caleta Olivia) de la Liga de Fútbol Norte a los que se sumó hoy el Club Independiente de la Puerto San Julián de la Liga de Puerto Santa Cruz.

Si bien resta la oficialización, pero la decisión estaría tomada: la edición 2025/26 del Torneo Regional comenzará el fin de semana del 19 de octubre. Si bien la primera intención era comenzar en noviembre, por pedido de varios clubes y la necesidad de no extender demasiado el calendario, teniendo en cuenta que los equipos que logren los ascensos necesitan un receso y previa organización para disputar el siguiente Federal A, el Consejo Federal resolvió fijar la mencionada fecha

Cabe señalar que el fin de semana siguiente, 26 de octubre, habrá un parate obligado por las elecciones legislativas a nivel nacional por lo que la segunda fecha se jugará recién el 2 de noviembre. Sin embargo, hay muchas posibilidad que en las regiones donde haya una cantidad significativa de equipos, se opte por realizar una fecha entresemana el viernes 24 así no complicar la continuidad del torneo en fases posteriores.