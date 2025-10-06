Preocupación en Boca por la salud de Miguel Ángel Russo

Después de volver al triunfo con goleada incluida ante Newell's en el marco de la 11° jornada del Torneo Clausura, en Boca se sigue de cerca el estado de salud de Miguel Ángel Russo, que continúa en reposo y faltó a dirigir un partido por segunda vez consecutiva tras faltar la semana completa a los entrenamientos.

Luego de haber estado internado por un cuadro de deshidratación y valores altos de bilirrubina, el DT sigue en reposo domiciliario tras el alta y no formó parte de los entrenamientos. Desde el seno del Xeneize todavía hay hermetismo pero lo cierto es que aún no se conoce cuando será la fecha de su regreso. Informalmente circuló que la prioridad para la institución de La Ribera es la recuperación del entrenador de 69 años.

Riquelme ya expresó su respaldo hacia el DT, y lo mantendrá en el cargo por lo menos hasta fin de año

“Queremos dedicarle el triunfo a Miguel (Russo) que seguramente nos estuvo mirando por televisión” dijo Úbeda en Conferencia de Prensa, quien resaltó además que “estamos en permanente contacto con Miguel, estuvimos en su casa y está al tanto de todo lo que venimos haciendo siempre, por más que no esté físicamente, está al tanto de todas las decisiones, por eso empecé dedicándoselo a él, porque lo queremos mucho, queremos que se ponga bien y le deseamos lo mejor”.

Por su parte Leandro Paredes también le dedicó el triunfo a Russo, “Dedicarle el triunfo a él de nuestra parte porque es la cabeza de nuestro grupo. Que esté pasando por este momento no es nada lindo. Le mandamos mucha fuerza”.

Tras la goleada frente a la Lepra, Boca es uno de los líderes del Grupo A junto a Unión, Barracas y Estudiantes, todos con 17 puntos. Al igual que en la derrota ante Defensa y Justicia, Claudio Úbeda, ayudante de campo de Russo, es el que está a cargo del plantel. Él junto a Juvenal Rodríguez son los que lideran la preparación para el partido de la fecha 12 del próximo sábado, donde habrá duelo de líderes, ante Barracas Central desde las 14.30 en el estadio Claudio "Chiqui" Tapia.