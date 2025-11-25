¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Martes 25 de Noviembre, Neuquén, Argentina
Alarman los casos por frontera

Alerta nacional por sarampión: en Neuquén insisten con la aplicación de los esquemas de vacunación

Tras la detección en el país de dos personas infectadas que ingresaron desde Bolivia, el Ministerio de Salud de la Nación emitió una alerta epidemiológica. La Provincia pidió completar los esquemas para evitar la reintroducción del virus.

Por Redacción

Martes, 25 de noviembre de 2025 a las 14:12
¡A vacunarse!

Una advertencia sanitaria nacional que alertó sobre la posible reactivación del sarampión encendió las alarmas en Neuquén, que instó a completar esquemas de vacunación, ya que la vacuna es la principal herramienta para evitar una enfermedad que, aunque eliminada en la Argentina, sigue siendo altamente contagiosa y puede causar cuadros graves.

 Todo pasó después de que dos viajeros con sarampión cruzaran por el paso fronterizo Yacuiba–Salvador Mazza rumbo a Uruguay, con tránsito por Retiro.

Desde la cartera sanitaria insistieron en que cualquier persona con fiebre y sarpullido debe realizar una consulta inmediata, incluso si tiene vacunación completa. El virus se transmite por vía aérea, puede permanecer activo en ambientes cerrados hasta dos horas y no cuenta con tratamiento antiviral específico. Por eso la inmunización sigue siendo clave: una dosis de triple viral para niños de 12 meses a 4 años y dos dosis para mayores de 5, adolescentes y adultos; quienes nacieron antes de 1965 se consideran inmunes. El personal de salud debe tener esquema completo o acreditar serología IgG positiva.

La recomendación se extiende además a quienes planean viajar al exterior, con pautas específicas para niños, adultos y embarazadas, y la indicación general de vacunarse al menos 15 días antes del viaje.

¿Por qué Nación se puso en alerta?

La alerta nacional se activó luego del paso por la Argentina de dos personas con sarampión que ingresaron desde Bolivia y siguieron hacia Uruguay. Aunque no hay casos vinculados en Neuquén, Salud provincial pidió completar esquemas y consultar ante fiebre y erupciones para sostener la barrera de protección comunitaria.

