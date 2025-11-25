Un violento ataque ocurrido este domingo en la intersección de las calles Rivadavia y Leopoldo Lugones de San Martín de los Andes dejó a un hombre gravemente herido en el cuello, luego de ser agredido con un elemento contundente por un agresor conocido en el sector. La víctima, tras recibir los primeros auxilios de vecinos, fue trasladada al hospital local para su atención médica urgente.

El agresor, quien logró escapar antes de la llegada de la policía, dejó el lugar rápidamente, lo que generó una rápida intervención por parte de la Policía. La Comisaría 23, junto a la División Operativa Comando Radioeléctrico, solicitó el apoyo de la División Brigada de Investigaciones Zona Sur para esclarecer los hechos.

Con la colaboración de cámaras de seguridad, entrevistas a testigos y el análisis de sistemas policiales, los investigadores lograron obtener información clave sobre las características físicas y de vestimenta del atacante. A partir de estos datos, identificaron un domicilio vinculado al sospechoso, lo que permitió a la policía ubicarlo horas después.

En el marco de la investigación, y bajo la dirección de la Fiscalía Única de la IV Circunscripción Judicial, se concretó un allanamiento en el domicilio del sospechoso. Durante el operativo, se logró la detención del hombre y el secuestro de prendas con manchas de sangre, las cuales fueron puestas a disposición de la autoridad judicial para su análisis.

La investigación continúa en curso mientras las autoridades profundizan en los detalles del ataque, que podría tener implicancias mayores.