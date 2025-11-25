El Aeropuerto de Chapelco está atravesando una serie de obras que duplicará la superficie del lugar, permitiendo más flujo de pasajeros, mejores instalaciones y accesibilidad para los viajeros.

La obra de remodelación, ampliación y construcción de la Terminal del Aeropuerto Aviador Carlos Campos en San Martín de los Andes comenzó hace semanas y ya se encuentra en la segunda etapa, remodelando el hall central. Toda la obra tiene un plazo de ejecución de cinco meses.

Si bien hasta el momento los trabajos no habían demandado cierre de espacios ni reprogramación de vuelos, desde hoy, martes 25 de noviembre, hasta el jueves 27 el aeropuerto estará cerrado temporalmente. Esto se debe a tareas de mantenimiento indispensables que se harán en la pista principal.

Además de estos tres días de cierre, nuevamente el 2, 3 y 4 de diciembre, volverá a cerrarse para ejecutar tareas de bacheo programadas que garanticen la seguridad operativa.

Desde la administración aeroportuaria aclararon que estas intervenciones de diciembre no están vinculadas al proyecto de ampliación y remodelación integral que ya se desarrolla en la terminal. Se trata de trabajos puntuales y necesarios para mantener las condiciones óptimas de la pista ante el flujo creciente de vuelos previsto para la temporada estival.

Entre los trabajos más relevantes de infraestructura se destaca la instalación de dos mangas, una destinada al embarque y otra al desembarque, una mejora largamente esperada que permitirá ordenar los flujos de pasajeros.

Durante el período de cierre se completará la repavimentación de la calle de rodaje y la plataforma de estacionamiento de aeronaves , trabajos licitados a través de NeuquénTur SE y ejecutados por la empresa Guillermo Fracchia SRL.

Indicaron que las fechas fueron elegidas ya que en esas jornadas hay menos afectación a los vuelos: uno por cada empresa.

Mediante este plan se está ejecutando actualmente la mejora y ampliación de la terminal aérea, con el objetivo de modernizarla y adecuarla a la creciente demanda de pasajeros que experimenta la región de los Lagos del Sur.