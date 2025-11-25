La Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos emitió una alerta para este miércoles debido a las tormentas severas y altas temperaturas que afectarán diversas zonas de la provincia de Neuquén. Las regiones de Vaca Muerta y Confluencia estarán particularmente impactadas por tormentas de variada intensidad, con actividad eléctrica, ráfagas de viento que podrían superar los 60 km/h, y precipitaciones intensas en cortos períodos. Además, no se descarta la posibilidad de granizo.

Las localidades de Añelo, San Patricio del Chañar, Sauzal Bonito, Buta Ranquil, Barrancas, Rincón de los Sauces, Aguada San Roque y Octavio Pico serán las más afectadas por este fenómeno. Se solicita a los habitantes y conductores que circulen por estas zonas que transiten con precaución debido a los riesgos de anegamientos, crecidas rápidas de cauces temporales y cortes momentáneos en las rutas. Las autoridades sugieren evitar cruzar sectores inundados y reducir la velocidad, así como atender las indicaciones de los organismos de seguridad y vialidad.

Simultáneamente, en la zona cordillerana, las condiciones de altas temperaturas, baja humedad y viento continúan generando un alto riesgo de incendios forestales. La combinación de estos factores incrementa la posibilidad de ignición y propagación rápida de los incendios. Por tal motivo, se recomienda evitar el uso de fuego al aire libre, no utilizar herramientas que generen chispas y mantener el entorno libre de material combustible.

Ante cualquier indicio de humo o fuego, las autoridades instan a la población a llamar de inmediato al 107, 103 o 100 para alertar sobre la situación y permitir una respuesta rápida de los equipos de emergencia.