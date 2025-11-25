En la investigación por el incendio en la casa tomada del barrio San Lorenzo de Cipolletti, donde murieron Anibal Cuerda (54 años) y Juan Pablo Davies (34), tiene una prueba determinante para que no quede en un hecho fortuito. Además del resultado de las autopsias, que develaron que las víctimas tenían heridas de arma blanca, también logró un video de una cámara de seguridad que incrimina al acusado Alejandro Ariel Vega y a Kevin Nicolás Chávez, por doble homicidio agravado.

En las pruebas presentadas por la fiscalía hay una grabación de una cámara de seguridad en la que aparece el Peugeot 208 de la esposa de Vega esposa, utilizado por Chávez, sino también una camioneta Toyota blanca similar a la de Vega, que habría estado presente en el momento exacto en que se desató la tragedia.

Durante la audiencia de formulación de cargos, el abogado defensor Rubén Antiguala pidió tiempo para analizar el video completo, alegando que los fotogramas entregados por la Brigada de Investigaciones no eran suficientes. La jueza Agustina Bagniole aceptó el planteo y suspendió la audiencia. Pero lo que ya se conoce del material es estremecedor: muestra movimientos precisos de autos y camionetas que, según la Fiscalía, vinculan directamente a Vega con el autor material del crimen.

Los seis minutos de horror

El fiscal Guillermo Ibáñez detalló que a las 17:03 del lunes 17 de noviembre, el Peugeot 208 de la esposa de Vega se detuvo frente a la casa usurpada donde pernoctaba Cuerda. Al volante estaba Chávez. Seis minutos después, a las 17:09, el auto se retiró a toda velocidad. En ese lapso, según la hipótesis, Chávez habría apuñalado once veces a Davies y luego iniciado el incendio que terminó con las dos vidas. Un margen mínimo de tiempo, pero suficiente para desatar el horror.

El video no solo muestra el Peugeot. En las grabaciones aparece a las 17:12 y a las 17:17 el paso lento de una camioneta Toyota blanca, idéntica a la que posee Vega, frente a la vivienda ya envuelta en humo. Para los fiscales, esa presencia no es casual: es la prueba de que Vega estuvo allí, prestando apoyo y colaboración a Chávez en pleno desarrollo del crimen. La camioneta se convierte así en un elemento clave que compromete aún más al acusado.

La defensa insiste en que sin el video completo no puede garantizar un trabajo serio. La Fiscalía, en cambio, asegura que las imágenes son contundentes y que vinculan directamente a Vega con el ataque. En medio de esta pulseada, la jueza decidió un cuarto intermedio para decidir si hace lugar a la prueba presentada o abre un resquicio para la estrategia de Antiguala.

Aunque no trascendieron detalles del móvil, la investigación que apunta a un vínculo oscuro entre Vega y Chávez y una deuda de alguna de las dos víctimas, personas con problemas graves de consumo y en situación de calle. Los autos, la camioneta y los minutos exactos se transformaron en protagonistas de una historia que mezcla sangre, fuego y sospechas.

Según la fiscalía, Chávez atacó con un cuchillo a Davies. Luego inició dos focos de fuego conlos que bloqueó las salidas de la vivienda, en la que vivían varias personas en situación de calle. Las pericias señalaron la puerta de acceso a la cocina y el living, como puntos donde se inició el incendio. Cuerda murió en la cocina, completamente calcinado. Davies fue rescatado de un patio interno, pero murió en el hospital poco más tarde. Dos personas alcanzaron a salir milagrosamente: Kevin Molina y su novia Milena Iriarte de 19 años, quienes estaban empastillados y lograron desperatar ante el avance de las llamas.

La jueza Bagniole desestimó el pedido de la defensa de Vega, que pidió el rechazo de la imputación. E hizo lugar a la acusación presentada por los fiscales Gustavo Herrera y Martín Pezzetta.