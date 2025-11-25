El Comisario Inspector Juan Barroso, jefe del Departamento de Seguridad de la Policía de Neuquén, brindó más detalles sobre el hallazgo del cuerpo de un hombre en Cuenca XVI, ocurrido esta mañana de martes en una zona descampada del barrio, bajo una línea de alta tensión.

El hallazgo lo realizó una persona que se dirigía a trabajar al barrio Z1, fue quien notó a una persona sin signos vitales y dio aviso a las autoridades. Tras el llamado del vecino intervino un móvil de la Comisaría 18ª. En el lugar trabajó Criminalística, la Policía de Neuquén y Fiscalía.

Barroso indicó que fue alrededor de las 8 cuando tomaron conocimiento de que alguien había encontrado a una persona sin vida en una zona de descampado. Cuando llegaron comprobaron que no tenía signos vitales y pidieron intervención a la División de Homicidios.

Destacó que, a pesar de lo que circuló en un comienzo, el cuerpo del hombre no tiene signos de criminalidad y el médico forense certificó que no presenta lesiones visibles en el cuerpo. Sin embargo, por disposición de la fiscal Lucrecia Solá, quien está a cargo del caso, el cuerpo irá a autopsia, la cual se realizaría hoy mismo.

En cuanto a la identidad, también aclaró que la persona no tenía consigo ningún tipo de documento, por lo cual se lo está tratando como un hombre no identificado (NN). Lo único que se sabe es que tendría entre 25 y 35 años. Además agregó que no tenía pertenencias.

Indicó que lo primero que buscan es establecer la identidad para poder elaborar hipótesis sobre las causas de muerte y que no descartan que incluso se trate de una muerte natural, ya que a simple vista el médico no notó lesiones, ni moretones, ni cortes, ni heridas.

Por el momento se sigue trabajando en las inmediaciones buscando más testigos, ya que el único por el momento es la persona que iba a trabajar y dio aviso del hallazgo del cuerpo.

El cuerpo ya fue retirado del lugar para realizar la autopsia y mientras continuarán trabajando en el relevamiento de cámaras e imágenes de seguridad. Además esperan confirmar la identidad para dar aviso a su familia si es que tiene y conocer dónde vivía.