Se cierra la fecha 11 del Torneo Clausura y el último duelo será entre Racing e Independiente Rivadavia de Mendoza desde las 21 en el Cilindro de Avellaneda, en un juego importante para ambos en la pelea por la clasificación en la Zona A. La Academia, que está en semifinales de la Copa Libertadores, buscará meterse en la pelea por meterse en los octavos de final. El encuentro será arbitrado por Luis Lobo Medina y tendrá la transmisión de TNT Sports Premium. Por ahora, es igualdad sin goles.

La Lepra casi pega primero

De arranque nomás llegó la primera de Independiente Rivadavia, que de la mano de Sebastián Villa comenzó a mostrar su peligrosidad. El colombiano recibió por derecha y puso un centro al segundo palo para la llegada de Matías Fernández, que sólo y sin marca estrelló su cabezazo contra el poste.

Formaciones:

Racing: Facundo Cambeses; Gastón Martirena, Marco Di Cesare, Marcos Rojo, Agustín García Basso; Alan Forneris, Richard Sánchez; Duván Vergara, Adrián Fernández, Nacho Rodríguez; Elías Torres. DT: Gustavo Costas.

Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión; Ezequiel Bonifacio, Alejo Osella, Sheyko Studer, Iván Villalba; Luciano Gómez; Tomás Bottari, Franco Amarfil, Iván Gómez; Matías Fernández; Sebastián Villa y Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.

Estadio: Cilindro de Avellaneda.

Árbitro: Luis Lobo Medina.

La previa

Para el encuentro, Gustavo Costas sorprendió dejando fuera de los 23 citados a varios titulares, entre ellos Adrián Martínez, su goleador. Otros ausentes son Santiago Sosa, Agustín Almendra y Facundo Mura. El motivo fue meramente para preservarlos luego de un largo trajín de partidos para evitar el riesgo de que sus mejores hombres se lesionen y no poder tenerlos en la semifinal de la Libertadores contra Flamengo. En contraposición, Marcos Rojo fue convocado por primera vez desde su llegada al club y sería titular. Su habilitación para el Torneo Clausura se dio por la lesión del juvenil David González.

Marcos Rojo fue habilitado y tendrá su debut en el Torneo Clausura. (Foto: Fotobaires)

A pesar de esto los de Avellaneda no pueden descuidarse si quieren estar en la siguiente instancia del certamen doméstico: están en el puesto 12, con 11 puntos y en el caso de lograr los tres, quedarán a una unidad de Argentinos, último clasificado hasta el momento, pero todavía afuera de los mejores ocho. Los que ingresarían respecto del duelo ante River por Copa Argentina serían Rojo, Gastón Martirena, Alan Forneris, Adrián Fernández, Duván Vergara y Elías Torres. Además, Costas esperará a último momento para decidir si también preserva a Gabriel Rojas y Franco Pardo.

Por otro lado, Independiente Rivadavia transita un camino similar que su rival de hoy en el torneo local. Tiene apenas 10 puntos, uno menos que Racing, figura 13° y hace tres que no gana, por lo que será clave sumar algo en el Cilindro. De cara al encuentro, el entrenador Alfredo Berti hará modificaciones, con los zagueros Alejo Osella y Sheyko Studer ingresando por Leonard Costa (expulsado ante Huracán) y el volante Nicolás Retamar.