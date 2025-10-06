Después de varios días de incertidumbre sobre la salud de Miguel Ángel Russo, finalmente Boca emitió un comunicado oficial en donde informa acerca del estado del entrenador. En el mismo, el Xeneize dio a conocer que el DT de 69 años está bajo internación domiciliaria con pronóstico reservado.

Luego de numerosas especulaciones y el aumento de la preocupación por la salud de Miguelo, que en las últimas dos semanas fue internado en dos ocasiones en la Clínica Fleni, primero por una infección urinaria y más tarde por un cuadro deshidratación, Boca comunicó en sus redes sociales que el director técnico está en su domicilio "recibiendo atención permanente de su equipo médico y del cuerpo médico del Club". La institución no especificó nada respecto de qué pasará con el futuro del entrenador, pero está claro que por ahora el foco está en su recuperación para luego, si cabe, pensar en un retorno a Boca Predio para comandar las prácticas.

El DT se enfrenta desde 2017 a un cáncer de vejiga y de próstata, y se encuentra de licencia médica desde fines de septiembre. El último partido en el que estuvo al frente del plantel fue durante el empate 2-2 del pasado 21 de septiembre ante Central Córdoba en La Bombonera, donde permaneció todo el partido sentado en el banco.

Este domingo, tras la victoria 5-0 ante Newell's en La Bombonera, Claudio Úbeda, el ayudante de campo que reemplazó a Russo como DT, dijo en conferencia: "Este triunfo que tuvimos se lo queremos dedicar a Miguel que seguramente nos estuvo mirando por televisión. Por más que no esté físicamente en el entrenamiento, él está al tanto de todo y de las decisiones que venimos tomando. Por eso empecé hablando y dedicándoselo a él, nosotros lo queremos mucho y queremos que se ponga bien. Le deseamos lo mejor".