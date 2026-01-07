Siguen las salidas en Boca en este 2026 y ahora fue el turno de Luis Advíncula, quien llegó a un acuerdo para rescindir su contrato para quedar con el pase en su poder. El lateral peruano, cuyo vínculo vencía en diciembre próximo, se quedará con el pase en su poder y analiza ofertas para continuar su carrera en Perú, con Alianza Lima como su principal opción.

Desde su llegada en 2021 proveniente del fútbol español, el Rayo se fue ganando un lugar en el equipo y durante varios períodos estuvo afianzado de titular. Sin embargo, en el último tiempo su rendimiento decayó y en la segunda parte de 2025 fue suplente de Juan Barinaga y casi no vio minutos. De esta manera, su decisión fue la de poner fin a su etapa en Boca.

El destino más probable para Advíncula es Alianza Lima, equipo que disputará la próxima Copa Libertadores y con el que coqueteó en otros mercados de pases. A partir de esto, la dirigiencia de Boca comandada por Juan Román Riquelme frenó el préstamo de Lucas Blondel a Argentinos Juniors, ya que con la ida del peruano solo quedaban Barinaba y Dylan Gorosito, juvenil destacado en la Selección Argentina Sub-20.

El último partido de Advíncula con la camiseta del Xeneize fue en la fecha 14 del torneo Clausura, cuando ingresó en el segundo tiempo en la victoria 2-1 ante Estudiantes en La Plata. En total, su ciclo finaliza tras 169 encuentros disputados, con seis goles y 13 asistencias. En 2023, quizás su mejor año en la institución, hizo goles importantes en la Copa Libertadores en la que Boca fue finalista, como ante Deportivo Pereira o la igualdad transitoria en la final ante Fluminense.