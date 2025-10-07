Después de volver a la victoria con goleada incluida ante Newell's, la noticia que trasciende en Boca es la salud de su entrenador Miguel Ángel Russo, que nuevamente se ausentó de sus funciones. Luego del comunicado oficial de anoche donde el Xeneize informó que el DT cursa una internación domiciliaria con pronóstico reservado, también se conoció el gesto del plantel de intentar hacerle una visita en su casa.

En medio de esta situación delicada, los referentes intentaron visitarlo, pero no les fue concedida la autorización médica. En reemplazo, le enviaron un video con saludos y mensajes de aliento para acompañarlo, mostrándole su apoyo y solidaridad en este momento delicado de salud.

Paredes, uno de los que fomentó la visita y, ante la negativa, propuso que el plantel le mande un video alentándolo.

El entrenador, que se consagró campeón de la Copa Libertadores en 2007, continúa internado en su domicilio y no ha podido estar presente en los últimos compromisos del equipo. Su última aparición en un partido fue el 21 de septiembre, durante el empate 2-2 contra Central Córdoba. Desde entonces, Claudio Úbeda, ayudante de campo de Russo, que ya había encabezado los entrenamientos en ausencia de Miguelo, es quien está al frente del plantel.

Luego del 5-0 a Newell's, Leandro Paredes, uno de los capitanes del equipo, expresó: “Sin dudas que es una victoria importante para todos. Obviamente dedicársela de nuestra parte porque es la cabeza de nuestro grupo. Que esté pasando por este momento no es nada lindo, le mandamos mucha fuerza”. Por su parte, Úbeda también hizo su dedicatoria: “Este triunfo se lo queremos dedicar a Miguel, que seguramente nos ha estado viendo por televisión”.

El comunicado de Boca

Ayer alrededor las 21.30, el club de La Ribera informó oficialmente sobre el estado de salud de Russo, donde confirmó que se encuentra internado en su domicilio y su pronóstico de salud es "reservado".