En la apertura del mercado cambiario de este martes 7 de octubre, el dólar blue se mantiene estable, cotizando a $1430 para la compra y $1450 para la venta en el mercado informal.

Por su parte, el dólar oficial en el Banco Nación no presenta variaciones y se ubica en $1405 para la compra y $1455 para la venta. El Banco Central (BCRA) publica el valor oficial a partir de las 10 horas, mientras que la cotización del dólar paralelo se conoce entre las 11 y 11:30, cuando las financieras y cuevas de la City porteña informan sus precios.

En otros segmentos, el dólar tarjeta alcanza un valor de venta de $1891,5, el dólar contado con liquidación (CCL) cotiza a $1528,15 y el dólar MEP se vende a $1500,36. El dólar mayorista, por su parte, se mantiene en $1430.

El dólar bitcoin o dólar cripto, que se puede adquirir en plataformas como Ripio, se encuentra en $1509,10 para la compra de DAI, una stablecoin con paridad con el dólar estadounidense. A diferencia de otras cotizaciones, esta modalidad opera las 24 horas, sin interrupciones por horarios o feriados cambiarios.

El riesgo país, indicador calculado por JP Morgan que refleja la percepción de riesgo sobre la economía argentina, se posiciona este martes en 1016 puntos, un dato relevante para inversores y analistas en medio de la coyuntura local.

La inflación que se hace sentir

En cuanto a la inflación, los datos recientes muestran que se mantiene dentro de una banda que oscila entre el 1,5% y el 2% mensual. En agosto, el índice de precios al consumidor (IPC) avanzó un 1,9%, ligeramente por debajo de lo previsto, sin que se reflejara un impacto directo por la fuerte suba del dólar a finales de julio y principios de agosto.

Este contexto es especialmente importante para el Gobierno, que tras la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires enfrentó un aumento cercano a $50 en el dólar en un denominado "lunes negro" en el mercado cambiario. El próximo dato oficial del IPC de septiembre se conocerá el 14 de octubre, pocos días antes de las elecciones legislativas nacionales, lo que añade expectativa sobre la evolución económica.

Para quienes deseen adquirir dólares mediante home banking, la operación es posible en varios bancos gracias a la flexibilización del cepo cambiario, aunque cada entidad establece sus propios horarios y condiciones para realizar la compra en línea. Se recomienda consultar con el banco correspondiente para conocer los detalles.