Se temía lo peor y finalmente se confirmó. Racing oficializó el parte médico donde informa que Elías Torres sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, una lesión que lo tendrá fuera de las canchas entre seis y ocho meses. El delantero de 24 años debió dejar la cancha ayer en el 0-0 entre la Academia e Independiente Rivadavia, y hoy se certificó que deberá operarse y le espera una larga recuperación.

El incidente ocurrió a los 19 minutos del segundo tiempo, cuando Torres fue a disputar una pelota con un rival sobre un costado y, ante un mal movimiento de su rodilla derecha, terminó tendido en el césped. Los médicos ingresaron rápidamente para asistirlo y pidieron su reemplazo. El ex Aldosivi salió con lágrimas en los ojos, una imagen que anticipó la gravedad del diagnóstico. No se confirmó la fecha de la operación, pero sería en los próximos días. Luego de la misma, serán entre 6 y 8 meses de rehabilitación, por lo que se espera que vuelva a mitad de 2026.

Este martes, el club emitió un comunicado oficial a través de sus redes sociales que confirmó la peor noticia: "Elías Torres sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Será intervenido quirúrgicamente en los próximos días. ¡Fuerza, Elías!", fue el mensaje de la Academia en redes sociales. De esta manera, Gustavo Costas pierde a un recambio para su goleador, Adrián Martínez, que llegará al duelo de semifinales con Flamengo apercibido por acumular una amonestación ante Vélez.

Pardo, el otro lesionado

Para colmo de males en la Academia, en el mismo partido Franco Pardo salió por lesión unos minutos después de lo ocurrido con Torres. El zaguero, habitual titular, había ingresado hace muy poco por Marcos Rojo, y en una acción defensiva sintió una molestia en el pubis. Si bien desde el club indicaron que en principio no sería una lesión grave, llegaría con lo justo para jugar las semis de Copa Libertadores ante Flamengo.

Franco Pardo entró por Rojo, pero a los pocos minutos se lesionó y también debió dejar la cancha.

En cuanto a un posible reemplazo para Torres, se barajó la chance de incorporar a alguien una vez que se confirmó su grave lesión. No obstante, Racing no podrá incorporar un nuevo jugador para suplirlo en el torneo local, ya que el plazo para inscribir refuerzos expiró. Respecto a la Libertadores, si bien los de Avellaneda tienen tres cupos disponibles tras avanzar a semifinales, sólo podrían sumarse futbolistas que hayan quedado libres antes del 30 de agosto, por lo que tampoco es posible contemplar la llegada de un reemplazo.