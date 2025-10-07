River apeló por Salas y aguarda el fallo para enfrentar a Sarmiento

River Plate atraviesa un jueves cargado de expectativa. La dirigencia apeló ante el Tribunal de Disciplina la suspensión de dos fechas que recibió Maximiliano Salas tras su expulsión ante Deportivo Riestra, con la esperanza de que el delantero pueda estar disponible para enfrentar a Sarmiento de Junín este domingo en el estadio Monumental.

La roja por exceso verbal no solo complicó al equipo en el empate frente a Riestra, sino que también lo privó de Salas ante Rosario Central. Con varias bajas por la fecha FIFA, Gonzalo Montiel, Lautaro Rivero, Marcos Acuña, Kevin Castaño y Juan Fernando Quintero y la suspensión de Juan Carlos Portillo, la posible habilitación de Salas se vuelve clave para Marcelo Gallardo.

Si el Tribunal decide reducir la sanción a una sola fecha, Salas sería titular, mientras que el otro lugar en el ataque se disputan Facundo Colidio y Miguel Ángel Borja, a la espera de la recuperación de Sebastián Driussi.

Los antecedentes recientes del organismo generan optimismo en Núñez: en este torneo ya se redujeron suspensiones de jugadores como Luciano Giménez (Huracán), Aaron Quiros y Gustavo Costas, alimentando la esperanza de que Maxi pueda volver antes de tiempo.

El fallo del Tribunal, que se espera este jueves, definirá si River podrá contar con su delantero estrella en un partido clave para sumar puntos y mantener sus aspiraciones en la tabla anual, pese a un plantel diezmado por sanciones y convocatorias internacionales.