Una construcción abandonada ubicada en la esquina de Piedra del Águila y Luis Alonso, en Neuquén capital, genera alarma entre los vecinos del barrio, quienes denuncian que el lugar se transformó en un aguantadero. Afirman que desconocidos entran y salen constantemente, y aseguran que en el interior habría objetos robados.

Según relataron, la propiedad pertenecería a un exempleado petrolero que abandonó la obra hace años, aunque no hay información oficial sobre su situación. “Se dice que era de un petrolero, pero no sabemos bien qué pasó”, comentó una vecina.

El movimiento en el lugar es constante. Una mujer que vive en la zona desde hace casi 40 años aseguró haber visto a un hombre ingresar al lugar este martes entre las 21 y las 22. Además, contó que se escuchan gritos de niños y discusiones de adultos desde el interior de la construcción.

Según el relato de residentes, la Comisaría 16 actúa cuando reciben llamados, pero las familias del barrio consideran que la situación requiere una intervención más firme: “Creemos que hay gente viviendo ahí. Entran y salen con cosas robadas. Nosotros fuimos víctimas de un robo muy grande este año y estamos convencidos de que lo que se roban termina ahí adentro”, expresó uno de los damnificados.

El perfil de quienes ingresan al lugar es variado: mujeres con niños, parejas jóvenes y personas solas. “Se van porque no hay luz, ni gas, ni nada adentro. Pero al poco tiempo, vienen otros”, señalaron.

Los vecinos aseguraron que se sienten solos y desprotegidos. “Somos un barrio de trabajadores. Todos tenemos cámaras de seguridad, pero estamos cansados. Todos sabemos lo que pasa ahí adentro. Estamos solos y abandonados. No sé qué están esperando para hacer algo”, expresó una vecina.